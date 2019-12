'Klovn the final' har premiere 30. januar, men til fans, der har svært ved at vente, er der gode nyheder.

Man kan nemlig nu få lov til at glæde sig over den nye trailer til filmen, som er blevet sendt ud i verden.

I den nye film, som er den sidste i 'Klovn'-triologien, ser man hvordan Frank kæmper med hjemmefronten, hvor Mia overvejer at lade sig skille.

Hvis det var en film om en almindelig familiefar, kan det være, at han havde sat sig ned for at løse problemerne på en mere normal måde med samtaler og tage greb om problemerne.

Her ses den nye plakat til filmen, som har premiere 30. januar. Foto: Foto: Nordisk film, Nutmeg Productions Vis mere Her ses den nye plakat til filmen, som har premiere 30. januar. Foto: Foto: Nordisk film, Nutmeg Productions

Det er dog en film om Casper og Frank, og de roder sig som altid ud i en masse forviklinger og problemer, og denne gang forsøger de sig med en længere fortælling om at skulle til Island, men på grund af ydre omstændigheder kommer de aldrig af sted. I stedet flytter de ind i en villa overfor Frank Hvams eget hus.

Her bliver han så fanget af sin egen løgn, fordi en islandsk vulkan går i udbrud og lukker luftrummet for al flyvning.

For ikke at afsløre sig selv, må han lade som om, han stadig er på Island og ikke lige overfor sin egen bolig. Han kan så følge sin kones liv og forsøg på at forlade ham, uden han kan gøre noget ved det.

Filmen kommer i forlængelse af de to første film 'Klovn the movie' og 'Klovn forever'.

Triologien handler hovedsageligt om venneparret Casper og Frank, som altid får rodet sig ud i problemer.

Nu er de to så blevet midaldrende mænd, og det er da også på Frank Hvams 50 års fødselsdag, at han får nyheden om, at Mia måske vil skilles.

'Klovn the final' er skrevet af Casper Christensen og Frank Hvam og instrueres ligesom de to første KLOVN-film af Mikkel Nørgaard.