Indsættelsesshowet 'Celebrating America' var en vaskeægte parade af stjerner.

Store navne såsom John Legend, Bruce Springsteen og Justin Timberlake var på plads for at optræde til indsættelsen af USA's nye præsident, Joe Biden.

Men hvis du undrede dig over, hvem der pludselig dukkede op på scenen og sang duet med Justin Timberlake, så skal du ikke føle dig helt dum.

Personen, der hedder Ant Clemons, er nemlig – i hvert fald indtil i går – stort set ukendt.

Ifølge Rolling Stone Magazine arbejdede Ant Clemons indtil for blot få år siden i restaurantkæden Red Lobster for at kunne finansiere sin drøm om at blive musiker.

Han flyttede i 2018 til Los Angeles, hvor han gik med til at skrive en enkelt sang om dagen i bytte for et sted at sove.

En af hans demosange endte på et tidspunkt på Kanye Wests skrivebord, og han brugte den som basis til sin egen sang 'All Mine', som landede i top 20 i både USA og Storbritannien og scorede flere store priser.

Og derefter var det første frø altså sået for Ant Clemons, der sidste år skrev og udgav sin første sang med Justin Timberlake, og som altså i går fik lov til at optræde foran hele verden til indsættelsen af USA's præsident.

Sangen hedder 'Better Days' og er en gospelsang, som ifølge duoen er en 'modgift til elendigheden under corona-lockdown'.

»Vi ville med sangen vise et glimmer af håb og vise, at man kan vælge et andet perspektiv på tingene,« har Ant Clemons tidligere udtalt.

Selvom han og Justin Timberlake har fået ekstrem meget ros for deres optræden under indsættelsen, så var det Lady Gaga, der stjal showet med sin version af nationalsangen.

