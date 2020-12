Merete Mærkedahl lagde ikke skjul på, at det var svært at gå igennem årets Knæk Cancer-uge i 'Vild med dans'.

Dette års vinder af danseprogrammet mistede nemlig sin mor til kræft tidligere på året. Det skriver Billed-Bladet.

Derfor kommer det måske heller ikke som en overraskelse, at skuespillerinden ønskede at have et minde om sin mor med til lørdagens finale.

Og hvis man havde sine allerskarpeste par briller på, da man så finalen, kan det være, man har set Mærkedahls minde.

Her ses bryllupsbilledet bag danseparret. Foto: Foto: Martin Sylvest/ Ritzau Scanpix Vis mere Her ses bryllupsbilledet bag danseparret. Foto: Foto: Martin Sylvest/ Ritzau Scanpix

Det hang nemlig til frit skue for alle. For faktisk havde skuespillerinden, som de fleste kender fra 'Badehotellet', mindet helt tæt på sig i en af sine danse med partneren Thomas Evers Poulsen.

»Min mor var faktisk med på scenen, for et af de billeder, der hang på væggen under vores freestyle, var min mor og fars bryllupsbillede,« afslører Merete Mærkedahl dagen efter finalen til bladet.

Da B.T. fangede Merete Mærkedahl efter Knæk Cancer-udgaven af 'Vild med dans', lagde hun heller ikke skjul på, at det var en bevæget uge, hun havde været igennem.

Her ses danseparret i deres freestyle med billedet bag sig. Foto: Martin Sylvest Vis mere Her ses danseparret i deres freestyle med billedet bag sig. Foto: Martin Sylvest

»Det er da klart, at det har været en ekstremt følelsesladet uge med ekstremt følelsesladede udbrud,« sagde Mærkedahl dengang. Og hendes dansemakker gav hende kun ret:

»Det var selvfølgelig også særligt, både fordi det var 'Knæk cancer', men også fordi vi havde den her ønskedans,« sagde Thomas Evers Poulsen.

Nu kan parret så glæde sig over at have vundet programmet.

Det har Thomas Evers Poulsen også gjort tidligere med skuespiller Ena Spottag, der ligesom Merete Mærkedahl er med i 'Badehotellet'.