Det var en scene, der vækkede stor jubel dengang. Hvor hun i en gæsteoptræden i filmen ‘Ekskoners klub’ skulle give et godt råd til de forsmåede kvinder, der i årtier havde stået ved deres mands side og nu var blevet skrottet for en yngre model.

»Damer, I er nødt til at være stærke og uafhængige« sagde Ivana Trump og smed så trumfen: »Og husk: don’t get mad, get everything.«

Torsdag døde Ivana Trump alt for tidligt. Blot 73 år gammel. Men legenden om hende lever videre.

For ikke alene førte hun en utrættelig kamp mod Donald Trump, da parret i 1992 blev skilt efter 13 års ægteskab, hun var også indbegrebet af en fighter.

Donald og Ivana Trump fotograferet i New York kort før de rejste på skiferie i Aspen. Foto: BILL SWERSEY Vis mere Donald og Ivana Trump fotograferet i New York kort før de rejste på skiferie i Aspen. Foto: BILL SWERSEY

Hun kom til verden bag jerntæppet i Tjekkoslovakiet, og kunne have henslæbt sit liv under de strikse og stramme sovjetiske frihedsbegrænsninger. Men båndene kappede hun allerede som 21-årig ved at gifte sig med en platonisk ven fra Østrig.

Ikke alene sikrede det hende østrigsk statsborgerskab, hun havde også stadig friheden til at kunne rejse tilbage og besøge sine forældre.

Da vennen således havde udspillet sin rolle, søgte hun skilsmisse og flyttede til Canada, hvor hun – samtidig med at hun begyndte at læse engelsk – startede en modelkarriere. Dén, der i 1976 førte hende i favnen på Donald Trump.

»Jeg tænkte, at hvis jeg aldrig så ham igen, var det fint,« som hun skrev i sin selvbiografi om deres første møde, hvor hun godt nok fandt ham sjov og smart, men ikke var specielt imponeret.

På det tidspunkt var Donald Trump 29 år gammel og i den grad på vej op.

Få år forinden havde faderen udnævnt ham til præsident for det imperium, han havde skabt. Nu havde han tilmed en smuk og charmerende model ved sin side, og hurtigt blev Donald og Ivana Trump New Yorks hotteste samtaleemne.

Men at være et diamantbesat vedhæng til sin ufattelig rige mand, var ikke interessant for den unge Ivana.

Hun insisterede på at være en del af hans forretningsliv og stod for designet i en række nu ikoniske Trump-bygninger – herunder Trump Tower i New York – og var derudover blandt andet administrerende direktør for et kasino og direktør for Plaza Hotel.

»Donald kalder mig sin kvindelige tvilling,« som Ivana Trump i 1988 fortalte i et stort interview med Vanity Fair.

Der var hun 39, mor til tre og spillede en stor og vigtig rolle i Trumps imperium.

En smuk Ivana Trump anno 1988. Året efter blev hun skiftet ud med en yngre model. Foto: Adam Scull/PHOTOlink Vis mere En smuk Ivana Trump anno 1988. Året efter blev hun skiftet ud med en yngre model. Foto: Adam Scull/PHOTOlink

Men så blev det beskidt.

I julen 1989 ankom Ivana Trump på det fashionable skisport resort i Aspen med sine 16 kufferter. Hun havde rundet de 40 og lige fået strammet ansigtet op. Så fantastisk ud, som en gæst dengang fortalte til Chicago Tribune.

Men åbenbart ikke fantastisk nok.

For Donald Trump havde fundet sig en elskerinde. En tro men yngre kopi af Ivana Trump, Marla Maples. Som var i byen samtidig.

Kort efter skilsmissen fra Ivana giftede Donald Trump sig med sin elskerinde Marla Maples. Foto: Kathy Willens Vis mere Kort efter skilsmissen fra Ivana giftede Donald Trump sig med sin elskerinde Marla Maples. Foto: Kathy Willens

Med ét var julefreden skudt i sænk. Og så rullede bolden ellers. Der blev råbt og skreget. Højt og offentligt over de næste år.

Donald Trump smed hende ud af kontoret i Trump Tower. Begge holdt alenlange konferencer med deres respektive skilsmisseadvokater. Der var erklæret krig.

Af retsdokumenterne fremgik det ifølge New York Daily News, at Donald Trump havde ‘voldtaget’ hende. At han havde revet totter af hendes hår, verbalt havde misbrugt og nedværdiget hende, løjet, behandlet hende grusomt og umenneskeligt.

I mere end ti år havde de været godt stof i medier. Nu var de gloende varme.

Hvor varme beskrives ifølge The New York Times i bogen ‘How gossip became the news and the news became just another show’:

‘Meget skete i verden den uge. Berlinmuren blev væltet og Tyskland genforenet. Virksomheden, der stod i spidsen for finansboblen, kollapsede. Og efter 27 års fængsel blev Nelson Mandela løsladt. Men i 11 dage i træk var forsiden af tabloidaviserne dedikeret til Trump-skilsmissen’.

Det var især detaljerne i en ægteskabspagt, der fik begge til at vise tænder. For Ivana Trump ville have det halve af hans formue på fem milliarder dollar, men løj ifølge hende om formuens størrelse.

Derudover var der en lille klausul i ægteskabspagten, ifølge hvilken alle gaver, som hun havde modtaget i ægteskabet, skulle tilbageleveres.

»Det er tv-serien ‘Dollars’ der udspiller sig i virkeligheden,« som en klummeskriver kaldte skilsmisse slagsmålet.

Knap et år tog det, før det var overstået og de begge kunne skrive under på papirerne.

Torsdag døde Ivana Trump. Blot 73 år gammel. Foto: Mario Anzuoni Vis mere Torsdag døde Ivana Trump. Blot 73 år gammel. Foto: Mario Anzuoni

14 millioner dollar fik Ivana Trump ifølge The New York Times med sig. Derudover et palæ med 45 værelser i Connecticut, en lejlighed i Trump Plaza og retten til at bruge lejligheden i feriekomplekset Mar-a-Lago en måned om året.

Derudover børnebidrag på 650.000 dollar årligt.

Dertil måtte den forsmåede Ivana Trump underskrive en erklæring om, at hun havde tavshedspligt og skulle indhente sin nu eksmands tilladelse til at tale om skilsmissen.

Men Ivana Trump var ikke sådan at stoppe. Selvom det kostede hende, stillede hun op til interview hos tv-legender som Barbara Walters og Oprah Winfrey.

»Jeg vil ikke lade mænd dominere mig længere,« som hun sagde til sidstnævnte.

Ivana Trump blev efter skilsmissen stærk og uafhængig. Præcis som hun sagde i filmen ‘Ekskonernes klub’.

Diane Keaton, Goldie Hawn og Bette Midler i filmen 'Ekskonernes Klub. Foto: PARAMOUNT Vis mere Diane Keaton, Goldie Hawn og Bette Midler i filmen 'Ekskonernes Klub. Foto: PARAMOUNT

Hun stiftede eget tøjfirma, smykkefirma og lancerede egne skønhedsprodukter. Blev helt bogstaveligt herre i eget hus. Ivanas hus.

Men frem for alt blev hun et forbillede for millioner af kvinder gennem sine bøger og sine mangeårige brevkasser i tabloidavisen The Globe, hvor hun trofast og råt for usødet helt frem til 2010 rådgav kvinder om store spørgsmål i livet. Ikke mindst mænd og skilsmisser.

For det var hun ekspert i.

