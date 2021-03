‘Hvis jeg kan gå fra at være et forstående menneske, der har det som mærkesag, til at blive en forhadt kvindeundertrykker på et døgn, så kan alt jo ske, og det er egentlig bare det, jeg vil sige, at så kan alting ske. Og så er det fandeme svært.

Sådan lyder det fra tv-værten Puk Elgård, efter hun røg ud i en voldsom shitstorm efter et opslag på Instagram.

Puk Elgård havde torsdag delt et opslag om, at hun mente, at det var på tide, at de gode mænd skulle hyldes.

‘De mænd, der aldrig danser for tæt eller er grænseoverskridende og dominerende,' skrev hun blandt andet.

Puk Elgård er overrasket over den voldsomme debat. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Puk Elgård er overrasket over den voldsomme debat. Foto: Martin Sylvest Andersen

Opslaget skabte hurtigt voldsom debat. For mens mange - her i blandt Emil Thorup, Linse Kessler og danseren Thomas Evers Poulsen - roste Puks opslag, så var der også mange, der var imod. De mente, at det var helt galt og ‘gak’ at hylde mænd, der ikke begår angreb.

Lørdag har Puk Elgård valgt at dele en video på Instagram, hvor hun kommer med sit sidste indspark til sagen, som tydeligvis har overrasket hende.

'Tak for kampen, jeg står i en ny situation, det har jeg aldrig prøvet før – at stå midt i sådan et stormvejr her, men det er der også noget læring i, så det er ok. Så prøver jeg også det,' lyder det fra den normalt så populære tv-vært.

Puk Elgård fortæller, at hun hele sit liv har forsøgt at skabe dialog, forståelse, at bygge bro og at få ender til at mødes, og at hun derfor er meget overrasket over, hvordan nogle mennesker har forstået hendes opslag:

'Jeg skal indrømme, at jeg ikke har læst alt, hvad der er skrevet. Det er helt uoverskueligt, men sådan opsummeret, så kan jeg nu forstå, at nogen -–ikke alle -–men nogen opfatter det som om, at jeg har kvindeundertrykkende holdninger, og at jeg tvinger unge piger til at twerke i ‘Go' morgen Danmark', og at jeg synes, at mænd, der ikke voldtager, skal have medaljer,' siger hun og tilføjer, at det bestemt ikke er det, hun mener:

'Det er sat på spidsen, men alt sammen er sat på spidsen her. Det er simpelthen ikke det, jeg mener.'

Opslaget var udelukkende ment positivt, forsikrer tv-værten.

'Mit opslag kom simpelthen fra et godt hjerte. Det gjorde det. Jeg ville gerne nuancere debatten og sige: 'Hej, der er også en hel gruppe, hvor ting går godt, hvor det er stille og roligt,' siger hun og tilføjer, at tidspunktet for den slags opslag tilsyneladende var ‘åbenlys’ forkert.'

Selvom Puk Elgård giver udtryk for, at det er svært at gå fra at være et forestående menneske til en kvindehader på et døgn, så slutter hun alligevel sit opslag med en tak.

'Men hey, debatten er åben. Det er vigtigt, så tak igen -–for love and hate,' siger hun og fortæller, at hun de næste dage kun vil poste hundebilleder eller måske slet ingenting, da hun lige skal finde ‘balancen’.

'Men god kamp fortsat. Den er vigtigt. Og pas lige på hinanden. For det er eddermaneme voldsomt.'