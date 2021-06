Når det israelske flag bliver afbrændt i Danmark – om det er til demonstrationer eller på de sociale medier – så sidder der en gruppe mennesker, der bliver kede af det.

Det er dansk-israelere. Og danske jøder.

B.T. kunne tidligere fortælle om den danske realitystjerne Tessie Skovly, der på en Instagram-story afbrænder flaget med Davidsstjernen. Det chokerede hendes brugere, men hun fortryder ikke sin aktion.

Tessie Skovly har 54.200 følgere.

Det får nu den israelske ambassade i Danmark til at reagere.

»Det er jo antisemitisme. Det at stå og brænde et israelsk flag af. Det viser et had til staten Israel. Influenceren går ud og siger, at staten Israel ikke skal eksistere. Længere er den ikke. Det er hendes måde at løse en konflikt på,« siger pressechef David Jano til B.T.

Pressechef ved den israelske ambassade i Danmark David Jano. Vis mere Pressechef ved den israelske ambassade i Danmark David Jano.

Han forklarer, hvorfor det gør både jøder og israelere i Danmark kede af det.

»Det gør dansk-israelere kede af det. Danske israelere er en ting, og danske jøder er en anden ting. Men der er mange danske jøder, der har et tæt forhold til staten Israel på den ene eller den anden måde. Det betyder ikke, at man går ind for den til enhver tid siddende israelske regering. Men derfor gør det da utrolig ondt at se sådan noget,« tilføjer han.

I kølvandet på krisen mellem Hamas og Israel i maj er hadet mod Israel eksploderet.

Jano angriber den måde, kritikerne af Israel kommunikerer på.

»Vi har set den her slags flagafbrændinger rundt om i Europa, og det gør jo lidt ondt på mig at se, at det også er noget, vi skal se i Danmark. Det her er jo kun med til at opfordre til vold, og der er ikke meget forsonende i det. Det kan godt være, at den pågældende influencer har et forhold til, hvad der sker nede i Mellemøsten. Men så kan hun jo ytre sig på demokratisk fredelige måder. Skriv et indlæg i avisen,« siger han.

Sådan så det ud ved den israelske ambassade i Hellerup under krisen mellem Israel og Hamas. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sådan så det ud ved den israelske ambassade i Hellerup under krisen mellem Israel og Hamas. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han understreger, at hun har et ansvar over for sine mange følgere.

»Hun har et ansvar, fordi hun har så mange følgere. Hun legitimerer en kedelig måde at ytre sig på og promovere sig selv på,« siger han.

Den israelske ambassade i Hellerup har observeret, at mange flere blander sig på de sociale medier i Danmark. Specielt unge har kastet sig ind i Mellemøstkonflikten efter at være blevet påvirket på de sociale medier, siger Jano.

»Det er slet ikke, fordi jeg siger, at unge, kendte og ukendte ikke må have en mening. Det må de gerne. Men det kræver, at man sætter sig lidt mere ind i tingene,« siger David Jano til B.T.