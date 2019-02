Onsdag aften modtog Jarl Friis Mikkelsen et uventet opkald fra Ole Stephensens bror, Erik.

Ole Stephensen havde omkring klokken 18.30 mistet bevidstheden, og trods hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive ham.

Familien ville nu orientere pressen om dødsfaldet, men inden da ville Erik Stephensen give Oles gamle ven og samarbejdspartner Jarl Friis Mikkelsen besked.

En meget rystet og berørt Jarl Friis Mikkelsen fortæller torsdag til B.T., at han stadig ikke forstår, hvad der er sket.

»Luften gik virkelig ud af mig. Jeg var virkelig i chok i går. Han var jo kun 63 år og var på vej ind i et godt politisk liv,« fortæller Jarl Friis-Mikkelsen.

Efter opkaldet fra Erik Stephensen, gik der ikke længe, før Jarl Friis Mikkelsen indså, at han måtte tage afsked med sin gamle ven.

»Jeg besluttede mig for at tage ind på hospitalet. Så jeg tog derhen i går aftes for at se ham en sidste gang. Jeg havde brug for at sige farvel.«

Jarl Friis Mikkelsen er glad for, at han på trods af chokket, valgte at reagere på sine følelser og tage ud på hospitalet.

»Vi har haft et fantastisk makkerskab . Ole var logiker og matematiker, og han så orden i alting, mens jeg var en idérige tosse som bare fyrede op under idéerne,« fortæller Jarl Friis Mikkelsen om sit årelange kreative samarbejde med nu afdøde Ole Stephensen. Her ses makkerparret i 1999. Foto: Kaspar Wenstrup/Ritzau Scanpix

»Det betød meget for mig. Men jeg er stadig meget rystet, og jeg har ikke rigtig sovet i nat.«

Ole Stephensen og Jarl Friis Mikkelsen mødte hinanden i 1980, da de ved et tilfælde blev sat sammen til at lave en tv-revy på DR.

Selvom de to mænd var meget forskellige, bemærkede de i løbet af projektet, at de var gode til at arbejde sammen.

»Jeg var sådan et underholdningsmenneske som havde lavet satire på P3, og Ole var en dygtig og seriøs journalist, så vi kom virkelig fra forskellige steder, men alligevel fungerede samarbejdet rigtig fint.«

Her ses Ole Stephensen sammen med sin bror Erik Stephensen, Jarl Friis Mikkelsen og Jørgen Koldbæk foran Skandinavisk Film Kompagnis skurvogne i Lyngby i marts 1997. Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

Der skulle gå et par år før de to mænd igen fik chancen for at arbejde sammen.

I 1982 havde Jarl Friis Mikkelsen fået en idé til en tv-serie på Danmarks Radio om to brødre ved navn Øb og Bøv.

»Jeg syntes, at vi havde haft en særlig kemi under arbejdet med revyen, så jeg ringede til Ole og spurgte, om han ville spille min storebror Øb i en ny serie,« fortæller Jarl Friis Mikkelsen og uddyber:

»Ole har altid virket ældre end mig, så selvfølgelig skulle han spille min storebror.«

Sådan kom Brødrene Øbberbøv til, og det blev begyndelsen på et årelangt samarbejdet mellem de to, hvor de blandt andet lavede de legendariske Walter og Carlo-film.

»Det var starten på en vild og sjov karriere. Vi havde altid en seriøs idé, men det var som om, at vi havde behov for at løbe lidt med komedien. Komedien var vores faste følgesvend.«

