Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mikkel Skelskovs tidligere kæreste, Amalie Szigethy, bryder nu tavsheden, efter Skelskov i går blev dømt til to et halvt års fængsel i en af Danmarks største svindelsager.

'Forsidefruen' Amalie Szhigethy har to børn med Skelskov og er chokeret.

»Jeg er meget rystet over dommen, for det, Mikkel har fremlagt over for mig, ville i hvert fald ikke give to et halvt års fængsel,« siger hun til B.T.

Sammen med 16 andre har Mikkel Skelskov, der var realitystjerne i programmet 'Amalies baby', været tiltalt for at fremstille flere end 5.000 falske fakturaer for omkring 530 millioner kroner og snydt statskassen for 295 millioner kroner.

Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov. Foto: Claus Bech / Privat Vis mere Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov. Foto: Claus Bech / Privat

»Jeg havde ingen idé om, hvor slemt det stod til,« siger Amalie Szigethy.

Amalie Szhigethy har i dag ingen kontakt med Mikkel Skelskov, men han er far til deres to børn. Derfor er hendes primære fokus også, at børnene ikke skal lide under faderens dom.

»Jeg er ked af det på mine pigers vegne, og jeg vil gøre alt for, at pigerne ikke bliver ramt af det her. Jeg beskytter dem alt, hvad jeg kan. Jeg er en løvemor på den måde,« siger hun.

Hun appellerer også til, at hendes børns liv ikke bliver påvirket på trods af faderens fængselsdom.

»Jeg håber på forståelse fra folk, og jeg håber, at man vil passe på dem,« siger hun.

Amalie Szigethy fortæller, at Skelskovs dom ikke kommer til at påvirke hende og børnenes liv, da børnene altid har været hos hende.

»Pigernes liv bliver ikke anderledes af det her. Vores liv fortsætter bare,« siger hun til B.T.

30-årige Mikkel Skelskov var tiltalt for hæleri af grov beskaffenhed og hvidvask. I anklageskriftet fremgår det, at Mikkel Skelskov var ejer af og direktør for vekselkontoret Cash Me Aps.

Cash Me Aps har ifølge anklageskriftet fået 9.423.041 kroner sat ind på sin konto i Arbejdernes Landsbank. Penge, der er kommet ind gennem falske fakturaer.

Retssagen startede i 2018. I alt er der blevet afholdt 153 retsmøder, inden der kunne falde dom torsdag.

I alt 17 personer og tre selskaber, herunder to vekselbureauer, har været på anklagebænken.

Her stod Mikkel Skelskov som ejer af Cash Me Aps.

Han er nu dømt for at overføre penge ad flere omgange til to forskellige vekselkontorer med henblik på veksling og efterfølgende udbetaling, selvom Mikkel Skelskov ifølge retten altså vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra ulovlige handlinger.

Ud af de 17 tiltalte blev en frifundet, resten blev idømt fængselsstraffe mellem syv år og 60 dages fængsel.

»Dømte må ikke drive valutavirksomhed og udveksle valuta indtil videre. Han må heller ikke besidde elektroniske penge,« sagde dommeren i byretten.

Forsvarsadvokat Ole Schmidt oplyste i retten, at de anker dommen.