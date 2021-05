Rygterne har i de seneste dage gået på, at den gamle flamme mellem Jennifer Lopez og Ben Affleck er blusset op igen.

Det reagerer Jennifer Lopez' ekskæreste Alex Rodriguez nu på.

Ifølge det amerikanske blad Page Six skulle Alex Rodriguez have ytret »Go Yankees«, da han af en journalist blev spurgt ind til forholdet mellem Jennifer Lopez og Ben Affleck.

Alex Rodriguez er mangeårig baseballspiller, hvor de fleste af årene foregik i New York Yankees.

(FILES) In this file photo former baseball player Alex Rodriguez looks on before Super Bowl LIV at Hard Rock Stadium on February 2, 2020 in Miami, Florida. Foto: MADDIE MEYER

Samtidig er det offentlig kendt, at Ben Affleck er stor fan af Yankees' rivaler Boston Red Sox.

Om det er den rivalisering, Alex Rodriguez prøver at associere til, skal være usagt. I hvert fald er de amerikanske medier begyndt at tolke på Rodriguez' udtalelse.

En tæt relation til Jennifer Lopez fortæller også, at bruddet mellem 'JLo' og Rodriguez har taget hårdt på den tidligere baseballstjerne.

»Han troede på, at de ville kunne klare krisen og blive sammen,« skulle kilden have sagt.

Det er ikke mange måneder siden, at Jennifer Lopez og Alex Rodriguez ophævede deres forlovelse. Parret skulle have været gift i 2020, men coronapandemien fik sat en stopper for det. I marts i år var det slut imellem det.

Den nyopstående romance mellem Ben Affleck og Jennifer Lopez skulle ifølge Page Six angivelig være startet ved, at Ben Affleck havde sendt kærlighedsbreve til Jennifer Lopez ad flere omgange.