Har Tom Cruise fået sin første officielle kæreste siden hans brud med Katie Holmes tilbage i 2012?

Det er spørgsmålet, som alverdens medier stiller, siden 'Top Gun'-stjernen søndag troppede op til tennisturneringen Wimbledon med skuespillerinden Hayley Atwell ved sin side.

De to spiller begge med i den kommende 'Mission: Impossible 7'-film, og der har længe gået rygter om, at de blev tætte under optagelserne.

Rygter, som der altså bestemt ikke er blevet færre af siden søndag.

Det er dog ikke første gang, at 59-årige Tom Cruise dukker op til en offentlig begivenhed sammen med den tyve år yngre Hayley Atwell.

I begyndelsen af året blev de to sågar spottet hånd-i-hånd til en screening af 'Mission Impossible'-filmen.

Hvis de to reelt danner par, vil det angiveligt være Tom Cruises første længerevarende forhold, siden han blev skilt fra skuespillerinden Katie Holmes for ni år siden.

Ægteskabet med Katie Holmes var dog ikke Tom Cruises første af slagsen.

Allerede i 1987 blev han gift med skuespillerinden Mimi Rogers.

De to brød dog i 1990, og samme år blev han gift med skuespillerinden Nicole Kidman, som han nåede at danne par med frem til 2001.



Fem år senere giftede han sig så med Katie Holmes, som altså – indtil nu – har været stjernens seneste forhold.