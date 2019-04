Der har floreret rygter i realityland om, at Julie og Lenny var gået fra hinanden, da Lenny havde slettet Julie fuldstændig på sine sociale medier.

For lidt under en måned siden kom det frem, at Julie, der vandt den første danske udgave af ‘Love Island’, dater Lenny, som vandt sidste års omgang ‘Paradise Hotel’.

Selv om Julie og Lenny ikke betegner sig som kærester, så har det været tydeligt på de sociale medier, at de to tilbringer meget tid sammen og er glade for hinanden.

Droppede hende på Instagram

Derfor var der også mange, der spekulerede i, om det hotte realitypar mon var gået fra hinanden igen, da Lenny for nyligt havde unfollowet Julie og slettet alle de mange billeder af hende på sin Instagram.

Men rygterne om et break up maner Julie nu til jorden.

»Vi har lige haft det første lille bump i forholdet her forleden. Vi havde nogle uoverensstemmelser, men vi har fundet ud af det igen, og der er blevet lagt nye billeder op, så vi er okay igen,« fortæller Julie.

Uoverensstemmelsen, der fik Lenny til at slette alle spor af Julie på sin Instagram, bestod i, at Julie meget usædvanligt ikke var til at få fat på, da hun en aften var i byen.

»Det var bare min telefon, der gik ud, da jeg var i byen, og så gik jeg hjem og faldt i søvn, mens den stadig var slukket. Så kunne han ikke lige få fat i mig, og det gad han ikke, du ved, så kan man godt tænke alt muligt. Det var sådan noget latterligt noget, så det var ikke noget slemt,« forklarer ‘Love Island’-baben.

Gode venner igen

Hende og Lenny blev hurtigt venner igen, da Julie ringede om morgenen og forklarede sig.

Således fortsætter romancen altså mellem Julie og Lenny, der stadig nyder hinandens selskab.

»Det går rigtig godt, vi er glade for hinanden. Vi er stadig ikke kærester, vi er stadig eksklusive, vi dater ikke andre, vi dater kun hinanden,« afslutter Julie.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk