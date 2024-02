Han var fuldstændig forgabt i hende. Han skrev en sang om hende. Og ifølge sin tidligere kæreste, en dansk supermodel, havde de også en affære.

Indtil nu, har verdens-stjernen, Bryan Adams, ikke talt om sit forhold til prinsesse Diana. Men det gør han nu for første gang i et britisk medie.

'Diana, hvad laver du med en fyr som ham?'

'Diana, jeg vil dø for dig, please luk mig ind'

Bryan Adams er i dag gift og har to børn. Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix

Sådan lød nogle af ordene i sangen 'Diana', som Bryan Adams skrev og sang, længe inden han rent faktisk mødte den britiske prinsesse, Diana.

I sangen beskriver han blandt andet 'Diana' som sine ‘drømmes dronning.’

Rygterne om, at Bryan Adams havde en affære med den britiske prinsesse svirede i 90erne.

Bedre blev det ikke, da hans tidligere danske kæreste gennem 12 år, supermodellen Cecilie Thomsen, i et interview udtalte, at Adams havde været hende utro med prinsessen, mens de var kærester.

Bryan Adams og Cecilie Thomsen i 2000. Foto: Jodd Jefferson/Ritzau Scanpix

Bryan Adams har aldrig selv udtalt sig om forholdet. Men det gør han nu.

I et interview med Sunday Times fortæller han blandt andet om sit venskab med prinsessen, som begyndte, da de mødtes på et fly.

»At møde hende var virkelig en af de bedste ting, der nogensinde er sket for mig,« fortæller han i interviewet ifølge Daily Mail.

De to klingede åbenbart så godt sammen, at prinsessen morede sig over, at den canadiske popstjerne havde brugt hendes navn i en sang.

'The day that he married you I nearly lost my mind,' lyder noget af teksten fra sangen 'Diana'. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Da han nævnte det, sagde hun, ifølge Adams, at hun gerne ville høre den igen.

Da Bryan Adams senere sendte en kopi af nummeret til Dianas hjem – slottet Kensington – kvitterede hun med at invitere ham på te.

»Det er mærkeligt og surrealistisk at tænke på. Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide Diana, hun var en fantastisk kvinde og en super stor inspiration,« lyder det videre fra popstjernen.

Han fortæller, at de to gik godt i spænd sammen og havde nogle gode snakke, men han kommer ikke ind på, om de to havde et intimt forhold.

Cecilie Thomsen og Bryan Adams ved premieren på 'James Bond'-filmen 'TOMORROW NEVER DIES', hvor hun var 'Bond-pige'. Foto: Jørgen Jessen/Nf-Nf

Ifølge Bryan Adams tidligere kæreste, Cecilie Thomsen, var der dog ingen tvivl om, at prinsessen og Adams havde en affære.

»Jeg vidste, at Diana havde en affære med Bryan,« har hun tidligere udtalt i et interview ifølge The Standard.

Interviewet, som avisen henviser til er formentlig fra Billed-Bladet, der i 2003 interviewede Cecilie Thomsen om samme emne. Et interview, der gik verden rundt, efter at prinsesse Dianas butler, Paul Burrell, havde skrevet en bog, hvor også han afslørede affæren.

Dengang fortalte Cecilie Thomsen ifølge The Standard, at hendes forhold med popstjernen var meget stormfuldt, og at hans forhold til Diana 'ikke gjorde det lettere'.

Ifølge den danske model, der mødte Adams, da hun var blot 16 år, var affæren tilbage i 1996.

Både Cecilie Thomsen og Bryan Adams deltog i prinsesse Dianas begravelse i 1997.

»Jeg sad i kirken med blandede følelser,« har hun fortalt.

Cecilie Thomsen og Bryan Adams var kærester fra 1990 til 2002.

I et interview med B.T. i 2010 sagde Adams, at han stadig elskede den danske model.

»Jeg elsker stadig Cecilie. Hun vil altid være dén, som slap væk,« sagde han.

Bryan Adams er i dag gift med britiske Alicia Grimaldi, som han har to børn med, Mirabella og Lula.