Der er i den grad spekulationer omkring komikeren Pete Davidsons kærlighedsliv.

For den amerikanske 'Saturday Night Live'-stjerne danner ifølge flere medier par med britiske Phoebe Dynevor, som er til at finde i Netflix-serien 'Bridgerton'.

Det er dog ikke blevet bekræftet – i hvert fald ikke helt – trods flere mediers forskellige spekulationer.

Blandt andet har flere unavngivet kilder tæt på 27-årige Pete Davidson fortalt til mediet The Sun for flere uger siden, at de to parter var begyndt at se meget mere til hinanden, da Pete Davidson angiveligt var fløjet til Storbritannien kun for at se Phoebe Dynevor.

Phoebe Dynevor. Foto: BAFTA Vis mere Phoebe Dynevor. Foto: BAFTA

Også amerikanske medier såsom People har begivet sig ind på rygtebørsen omkring de to stjerner.

Her henviser mediet til et Zoom-interview med Pete Davidson, som han havde med studerende fra Marquette University.

Her bliver han spurgt, hvem hans 'celebrity crush' er, hvortil han svarer uden at navngive en person: »Jeg er sammen med min 'celebrity crush'.«

Alt dette efter parret angiveligt var blevet set bruge tid sammen i Manchester, hvor Phoebe Dynevor bor.

Hvor en fan også havde spottet Pete Davidson på egen hånd og taget et selfie med ham i Manchester-området.

Ingen af parternes agenter har vendt tilbage på Peoples henvendelser, men det har ikke fået andre medier til at forholde sig i ro.

Amerikanske Entertainment Tonight har også snakket med øjenvidner, som har set begge gå og holde i hånd og kramme et andet sted i England.

Mediet forklarer også, at de første gang mødte hinanden til en sammenkomst i New York, hvor der angiveligt var god kemi imellem dem.

Pete Davidson har tidligere dannet par med sangerinden Ariana Grande. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Pete Davidson har tidligere dannet par med sangerinden Ariana Grande. Foto: ANDREW KELLY

Og ifølge E! Online har mediet bemærket, at de to begge har præcis det samme smykke.

De har begge båret den samme halskæde på tv med initialerne 'PD' på, som jo både dækker over Pete Davidson og Phoebe Dynevor.

US Weekly nævner heller ikke navne på deres kilder, men angiveligt forsøger parret at få langdistanceforholdet til at fungere.

Pete Davidson har tidligere været forlovet med superstjernen Ariana Grande, men parret brød forlovelsen tilbage i 2018.