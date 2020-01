Rygterne om, at der var opstået en romance mellem dem begyndte første gang at svirre tilbage i december.

Nu - nogle få uger senere - står skuespillerne Rachel Bilson og Bill Hader for første gang frem som par, da de mødte op sammen på den røde løber i forbindelse med Golden Globe-prisuddelingen.

Det skriver People.

Parret holdt både i hånd og tæt om hinanden, mens de poserede for de mange fremmødte fotografer og gik ned ad den røde løber.

Her ses Bill Hader og Rachel Bilson på den røde løber til Golden Globes-prisuddelingen. Foto: VALERIE MACON Vis mere Her ses Bill Hader og Rachel Bilson på den røde løber til Golden Globes-prisuddelingen. Foto: VALERIE MACON

Rygterne om, at en spirrende romance var opstået mellem dem, kom første gang frem i december, da de to blev set drikke en kop kaffe sammen i Bill Haders hjemby, Tulsa.

De to har tidligere arbejdet sammen, da de begge medvirkede i filmen 'The To Do List' tilbage i 2013.

På det tidspunkt var de dog begge i andre forhold.

41-årige Bill Hader, som især er kendt fra tv-serien 'Barry', var på det tidspunkt gift med instruktøren Maggie Carey, som han har tre børn med. De to blev skilt i 2018.

28-årige Rachel Bilson, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'The O.C.', har tidligere dannet par med 'Star Wars'-skuespilleren Hayden Christensen. De to fik sammen en datter, før de gik fra hinanden i 2017.