Rygterne har floreret den seneste tid, og nu er det blevet bekræftet.

Det amerikanske stjernepar Brian Austin Green og Megan Fox har besluttet sig for at gå hvert til sit.

Det er 46-årige Brian Austin Green, der især er kendt fra sin medvirken i den populære tv-serie 'Beverly Hills 90210', der bekræfter bruddet i sin egen podcast, 'Context', som blev udgivet mandag.

Det skriver People.

I sidste uge blev der i amerikanske medier bragt billeder af den 34-årige 'Transformers'-skuespillerinde Megan Fox sammen med rapperen Machine Gun Kelly - og siden har rygterne floreret.

I podcasten fortæller Brian Austin Green, at han begyndte at føle en afstand mellem ham og hans hustru, som han har tre børn med, i slutningen af sidste år, da hun rejste ud af landet for at optage til filmen 'Midnight in the Switchgrass', som rapperen med det borgerlige navn Richard Colson Baker også medvirker i.

Efter hun kom hjem, blev tingene ikke bedre - og til sidst besluttede parret sig for at tale om, hvor de stod i forholdet.

»Hun sagde: 'Det gik op for mig, da jeg var ude af landet og arbejdede alene, at jeg følte mig mere som mig selv og bedre kunne lide mig selv under den oplevelse, og jeg tror, det måske er noget, jeg har brug for at prøve',« forklarer Brian Austin Green i podcasten og fortsætter:

ARKIVFOTO af Megan Fox og Brian Austin Green. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere ARKIVFOTO af Megan Fox og Brian Austin Green. Foto: FREDERIC J. BROWN

»Jeg var chokeret, og jeg var vred, men jeg kunne ikke forblive vred på hende, for hun havde ikke bedt om at føle sådan. Det var ikke et valg, hun tog. Det var sådan, hun oprigtigt følte. Vi talte om det noget mere og sagde, at vi skulle gå hvert til sidst - og det gjorde vi så.«

Videre forklarer han, at parret har haft 'et fantastisk forhold', og at han ved, at de altid vil elske hinanden.

Derfor er de også enige om, at de ikke vil ende med at stå i en bitter skilsmisse.

»Som familie har vi opbygget noget virkelig sejt og noget virkelig specielt. Så vi blev enige om, at vi ikke ville miste det,« forklarer skuespilleren og fortæller, at de aftalte, at de fortsat vil være venner og stå sammen om deres tre sønner på henholdsvis syv, seks og tre år, som de fremover vil tage med på ferier som en samlet familie.

I podcasten slår Brian Austin Green fast, at beslutningen om at gå fra hinanden ikke har noget at gøre med utroskab.

»Jeg vil ikke have, at folk skal tro, at de (Megan Fox og Machine Gun Kelly, red.) er skurkene, eller at jeg er ofret i noget af det her - for det er jeg ikke,« siger han.

Det nu tidligere par mødte hinanden første gang under indspilningerne til tv-serien 'Hope & Faith' i 2004, da Megan Fox var 18 år gammel, mens Brian Austin Green var 30.

De blev gift i 2010. Efter de fik deres første to sønner, søgte Megan Fox om skilsmisse, men året efter fandt parret sammen igen, og skuespillerinden blev gravid med deres tredje barn.

Fra et tidligere forhold har Brian Austin Green en 17-årig søn.