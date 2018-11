I en uges tid har rygterne floreret - og nu bekræfter hovedpersonen selv.

Efter mere end tyve års ægteskab er den anerkendte skuespiller og dobbelte Oscar-vinder Robert De Niro og hans hustru blevet separeret.

Rygterne om et brud begyndte at cirkulere i de amerikanske medier i sidste uge, efter en anonym kilde fortalte, at skuespilleren og hans hustru - Grace Hightower på 63 år - bor hver for sig.

Begge de to hovedpersoner har forholdt sig tavse i sagen. Indtil nu.

ARKIVFOTO af Robert De Niro og Grace Hightower fra 2016. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere ARKIVFOTO af Robert De Niro og Grace Hightower fra 2016. Foto: ALBERTO PIZZOLI

I en skriftlig udtalelse bekræfter 75-årige Robert De Niro, at de er blevet separeret. Det skriver CNN.

»Grace og jeg har to smukke børn sammen,« fortæller han og tilføjer:

»Vi går nu ind i en overgangsperiode i vores forhold, som er en vanskelig, men konstruktiv proces. Jeg respekterer Grace som en vidunderlig mor, og jeg beder om fred og respekt for vores privatliv fra alle, mens vi fortsætter med at udvikle vores forældreroller som partnere.«

De to mødte hinanden, mens Grace Hightower arbejdede som tjener på en restaurant, og et årti senere - i 1997 - gav de deres 'ja' til hinanden.

Deres forhold har dog tidligere været turbulent, og to år efter deres bryllup søgte Robert De Niro, der har vundet sine Oscar-statuetter for bedste mandlige hovedrolle i ‘Raging Bull’ og bedste birolle i The Godfather II,’ om skilsmisse.

Parret fandt dog sammen igen og fornyede deres ægteskabsløfter i 2004.

Sammen har de to børn - sønnen Elliott på 20 år og datteren Helen Grace på seks år.

Robert De Niro har derudover fire voksne børn fra to tidligere forhold.