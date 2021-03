»Vi arbejder på at komme igennem nogle ting,« lyder det i en fælles udtalelse fra Jennifer Lopez og Alex Rodriguez.

Og dermed slår de alle rygter om et brud til jorden. Adskillige medier havde ellers dødsdømt deres forhold. Skrevet, at det endegyldigt var slut.

I sidste uge stod medier som People, CNN og PageSix således i kø for at være først med historien om deres brud.

Mens parret forholdt sig tavst, berettede flere 'unavngivne kilder tæt på parret', hvordan bruddet havde været længe undervejs.

Parret fotograferet sammen under indsættelsen af Joe Biden i januar 2021. Foto: Caroline Brehman Vis mere Parret fotograferet sammen under indsættelsen af Joe Biden i januar 2021. Foto: Caroline Brehman

Rygter om, at baseballspiller Alex Rodriguez skulle have været sangeren Jennifer Lopez utro med realitystjernen Madison LeCroy, havde i forvejen længe floreret i medierne.

Den 30-årige realitystjerne har selv offentligt benægtet det. Fortalt, at de godt nok har talt i telefon, men aldrig mødtes fysisk.

Alligevel svirrede rygterne. Godt hjulpet på vej af artikler fra alverdens medier. Artikler, der i sidste uge definitivt erklærede kærligheden mellem den 51-årige sangerinde og hendes 45-årige gemal død.

Blandt andre en fra The Sun, hvor en anonym kilde udtalte, at Jennifer Lopez havde »mistet tilliden«. Og at hun ikke længere magtede at »være pinligt berørt«.

»De seneste rygter om utroskab har været den sidste dråbe for hende. Alle ved, at hun fortjener noget bedre. Hun fortjener det ikke,« skulle en, der ifølge The Sun kalder sig Jennifer Lopez' veninde, have udtalt.

Over for CNN påpegede en anden anonym kilde, at Alex Rodriguez de seneste uger havde været alene, når han var ude. Normalt plejede Jennifer Lopez at være ved hans side, lød det.

»Der lader ikke til, de finder sammen igen,« lød det fra kilden.

Samtidig spekulerede PageSix i, om et billede lagt på Alex Rodriguez' Instagram-profil ikke også hintede, at de havde slået op.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alex Rodriguez (@arod)

På billedet ser man nemlig baseballspilleren stå med sin telefon ombord på en båd. Alene.

'Tag jer ikke af mig, tager bare et sail-fie (kombination af ordene sejle og selfie, red.). Hvad har I af planer for weekenden?' stod der i teksten.

Desuden bemærkede de fleste medier, at Jennifer Lopez opholdt sig i Den Dominikanske Republik, mens Alex Rodriguez var i Miami.

Anonyme kilder, rygter om utroskab, 'kryptiske' billeder på Instagram samt tydelig fysisk afstand var nok til, at medierne altså 12. marts konkluderede, at parret to år efter deres forlovelse var gået hver til sit.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alex Rodriguez (@arod)

Overskrifterne om bruddet var snart overalt. Og det samme var de opfølgende historier om parrets ellers så fine kærlighed.

Medierne lavede tidslinjer, der viste, hvordan parret første gang havde mødt hinanden, da Jennifer Lopez var på toppen af sin karriere i 00erne, og Alex Rodriguez ydmygt havde bedt om en autograf.

Skrev, at der skulle gå næsten 20 år med andre ægteskaber og børn, før de atter mødtes i foråret 2017 og kort efter bekræftede, at de datede.

I maj 2017 stod han første gang ved hendes side på en rød løber. Og det har han gjort lige siden.

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez på den røde løber ved Met Galla i 2017. Det var første gang, de stillede sig frem sammen offentligt. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Jennifer Lopez og Alex Rodriguez på den røde løber ved Met Galla i 2017. Det var første gang, de stillede sig frem sammen offentligt. Foto: CARLO ALLEGRI

To år senere blev parret forlovet, og havde det ikke været for coronapandemien, havde Jennifer Lopez formentlig allerede givet sit »ja i medgang og modgang« til Alex Rodriguez. Og vice versa.

I hvert fald har Jennifer Lopez ikke udadtil givet udtryk for at have mistet interessen for sin udkårne.

Vi skal kun et par uger tilbage for at finde det seneste kærlige Instagram-billede af de to sammen.

I kærlig omfavnelse. Med et stort smil på Jennifer Lopez' læber og med Alex Rodriguez' læber på hendes kind.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

Men så kom rygterne. Og overskrifterne. Og parret så sig øjensynligt nødsaget til at reagere.

»Alle beskrivelser af unøjagtige. Vi arbejder på at komme igennem nogle ting,« lød det forleden fra parret 13. marts.

Men det har ikke fået medierne til at indstille skriblerierne. I stedet handler artiklerne – som også er baseret på unavngivne kilder – nu om, at parret efter et »kort split forsøger at finde hinanden igen«.

Eksempelvis citerer People en kilde, der siger:

»De slog aldrig op officielt. De talte om det, men er stadig sammen. De ramte en svær periode, men slog ikke op.«

Der er vist kun tilbage at konkludere, at de eneste, der ved, hvordan det egentlig står til hos Jennifer Lopez og Alex Rodriguez, er Jennifer Lopez og Alex Rodriguez.