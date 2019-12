Flere medier skriver, at efter et år sammen har skuespiller Channing Tatum og sangerinde Jessie J nu valgt at bryde med hinanden.

Parret fandt sammen i oktober sidste år og siden har der været masser af billeder af de to sammmen, og de har også været at finde på hinandens sociale medier.

Men nu skulle det altså være slut imellem dem, skriver det amerikanske medie Us Weekly.

Til magasinet People fortæller en kilde, 'at der ikke var noget drama, de bestemte sig bare for at bryde med hinanden og er stadig gode venner.«

Channing Tatum fandt sammen med Jessie J kun måneder efter, han havde brudt med sin ekskone Jenna Dewan.

Hun har tidligere fortalt om, at hun fandt det svært at se, at Tatum så hurtigt var rykket videre med en anden.

»Der var jeg på et fly helt alene, mens jeg fandt ud af, at han var i et nyt forhold. Og jeg blev fuldstændig overrasket. At vælge den elegante vej, da jeg lærte alt om min personlige situationen sammen med resten af verden var svært.«

Det var i sin bog 'Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday', hun fortalte om det. Hun er nu rykket videre med sin nye kæreste Steve Kazee, som hun venter barn med.

Skilsmissen med Channing Tatum er gået igennem for nogle måneder siden.

Det er ikke længe siden, at Channing Tatum og Jessie J virkede til at have det godt sammen. I oktober skrev hun på sin Instagram-profil, at hun savnede sin 'putte-maskine' (Oversat fra cuddle machine, red)

Channing Tatum er blandt andet kendt for sine danseevner, som han viser i den meget poulære film 'Magic Mike', som handler om en gruppe manglige stripperes liv.

Jessie J har for bare et par måneder siden kommenteret på et opslag af Tatum, så bruddet ser ud til at være meget nyt.