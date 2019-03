Fjerde gang blev tilsyneladende ikke lykkens gang for Nicolas Cage, der angiveligt har søgt om skilsmisse blot fire dage efter sit seneste bryllup.

Hvedebrødsdagene varede ikke længe for superstjernen Nicolas Cage.

Bare fire dage efter, at den amerikanske skuespiller gav sit ja til sin kæreste, 34-årige Erika Koike, går der rygter om, at han har udfyldt skilsmissepapirerne.

Det skriver magasinerne The Blast og People, som har set ansøgningen.

Den 55-årige Cage har været smedet i hymnens lænker tre gange tidligere, men heller ikke denne gang blev det altså 'til døden os skiller.'

Gennem det seneste år er Cage flere gange blevet spottet med make up-artisten Erika Koike, og lørdag fik de papir på hinanden i Las Vegas.

Det er endnu uvist, hvad der er årsagen til det korte ægteskab. Det er ikke lykkedes People at få en kommentar fra skuespilleren.

Den britiske avis Daily Mail bragte tidligere på ugen en video med en tydeligt påvirket Cage, der på vej til brylluppet i Vegas udtalte, at 'hun tager alle mine penge,' og 'jeg gør det ikke.'

Nicolas Cage arrives til Oscar-fest med sin første kone, Patricia Arquette. (Arkivfoto) Foto: HECTOR MATA

Erika Koike bliver Nicolas Cages fjerde eks-kone.

Han blev gift første gang i 1995 med kollegaen Patricia Arquette. Det ægteskab varede i seks år - til 2001.

Allerede året efter holdt han et hemmeligt bryllup med Elvis' datter, Lisa Marie Presley, på Hawaii, men kun tre måneder senere gik de hvert til sit.

Hans tredje hustru, Alice Kim, var han sammen med i 12 år - fra 2004 til 2016. Sammen fik de sønnen Kal-El .

Cage med sin trejde hustru, Alice Kim. (Arkivfoto) Foto: ETIENNE LAURENT

I et interview med avisen The Guardian i 2018 sagde en ærlig Nicolas Cage om skilsmissen:

»Det var et chok for mig - jeg havde bestemt ikke set det komme, og de følelser måtte jeg bruge til et eller andet, så de blev brugt på filmen (gyseren Mandy, red.)«

»Og nu er det sådan, wow, jeg er 54 år og single igen. Det havde jeg ikke lige regnet med. Det er ret barsk.«

Cage har også en voksen søn, Weston Coppola Cage, med sin tidligere kæreste, Christina Fulton.