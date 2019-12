Nedturen vil ingen ende tage for den britiske prins Andrew efter hans interview med BBC omkring forholdet til den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Usammenhængende forklaringer, alvorlige beskyldninger og en stor mængde afstandtagen er blot nogle af de ting, som prinsens skandale efterhånden indeholder.

Men nu er der nye problemer for prins Andrew, for ifølge en kilde tæt på den royale familie i England, er der meget, der tyder på, at prinsen bliver bandlyst fra familiens kirkearrangement juledag, skriver blandt andet The Sun og Daily Mail.

Ifølge oplysninger, som The Sun er kommet i besiddelse af, skulle demonstranter have planer om at protestere mod seksuelle overgreb i forbindelse med arrangementet.

Prins Andrews forhold til den afdøde rigmand Jeffery Epstein har i den grad bragt ham i vælten.

Og det skulle lige netop være frygten for protester, der har fået medlemmer af hoffet til at ønske prinsen langt væk juledag.

Frygten bunder i, at såfremt prins Andrew deltager i gudstjenesten, vil han efterfølgende skulle fotograferes med resten af familien.

Og i det tilfælde vil eventuelle demonstranter kunne risikere at stjæle opmærksomheden. Noget, som medlemmerne af hoffet gerne vil undgå.

»Der er oprigtige bekymringer over, at demonstranter, der har planer om at være en del af menneskemængden, vil komme med tilråb til hertugen,« siger kilden og fortsætter:

Prins Andrew med sin mor dronning Elizabeth. Står det til medlemmer af hoffet, kommer der ikke til at være en lignende billede af mor og søn fra gudstjenesten juledag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»De ved, at verdens medier vil være der, og det ville ende med at dominere overskrifterne. Der er ingen reel frygt for, at protesterne bliver voldelige. Mere handler mere om den yderligere forlegenhed, det vil medføre for kongefamilien,« siger kilden til The Sun.

Hvorvidt det lykkes at holde prins Andrew væk fra arrangementet, er endnu uvist, men ifølge kilden er det svært at forestille sig, at dronning Elizabeth vil bede prins Andrew om at blive væk fra gudstjenesten.

I stedet håber man på, at hertugen selv bliver væk, hvis han indser, hvor meget værre situationen kan blive, såfremt han vælger at møde op.

Skandalen med prins Andrew tog fart, efter at han gav et interview til BBC omhandlende sit kendskab til Jeffrey Epstein. Siden da er han af flere kvinder blevet beskyldt for at have benyttet sig af milliardærens såkaldte sexslaver.