De er et af verdens mest kendte par, og nu har de fået deres tredje barn.

Ryan Reynolds fortæller for første gang offentligt, at der er kommet et barn mere til, og desuden afslører han også kønnet på familieforøgelsen.

Parret har nemlig fået sig en lille datter, kunne man se, hvis man følger stjernen på Instagram.

Han refererede nemlig til sine børn, som sine 'døtre'.

På den måde, konkluderer verdens medier at tredje skud på stammen også må være en pige, da han udelukker brugen af ordet 'søn'.

I hans opslag, sår Ryan Reynolds et slag for, at man passer godt på verden. Han skriver:

'Jeg elsker B.C. Jeg vil gerne have, at mine døtre kan opleve den samme legeplads, jeg voksede op i. Den 21. oktober den kandidat, som I stemmer på, vil FORME KLIMAPOLITIKKEN,« skriver han og fortsætter:

'Jeg er stolt af den klimaudvikling, der har været de sidste fire år,« skriver han videre.

B.C. refererer formentlig til den canadiske provins British Columbia, hvor Reynolds er født, og hvor han og Blake Lively blev gift.

Parret har været meget tilbageholdende med detaljer om deres nyeste familiemedlem.

I det nye billede, hvor parret kigger kærligt på hinanden, står de i skoven, og der kan man se, at Reynolds har den lille nye på maven. Igen har de beskyttende forældre taget hensyn til deres datter.

De har nemlig sløret barnets ansigt, men har til gengæld tegnet et lille smilende ansigt på den udviskede del af billedet.