Arnold Schwarzenegger tog verden med storm, da han for nylig lagde en video på det sociale medie Telegram, hvor han talte direkte til det russiske folk og fortalte dem, at de bliver løjet for af deres regering.

Videoen gik hurtigt viralt og blev på blot et enkelt døgn set af 19 millioner af mennesker.

Men det er bestemt ikke alle, der klapper i hænderne over videoen.

Efter ellers at have været tavs i en lille uge, har det russiske statsmedie Russia-1 nemlig valgt at adressere den.

Det sker i det russiske 'Søndag aften med Vladimir Solovievon', hvor tv-vært Vadim Gigin kalder Arnold Schwarzenegger selve 'ansigtet på amerikansk imperialisme og kolonisering'.

»Han vil fra Californien fortælle os, der bor her... sandheden!?,« raser Vadim Gigin ifølge The Daily Beast.

Den østrigske Hollywood-stjerne og tidligere guvernør i Californien, Arnold Schwarzenegger, offentliggjorde torsdag videoen, som er direkte henvendt til det russiske folk.

»Jeg henvender mig til jer i dag, fordi der er ting, som er blevet holdt skjult for jer. Forfærdelige ting, som I bør vide,« indleder han den mere end ni minutter lange video.

Her minder han det russiske folk om, at Ukraines præsident Zelenskyj har jødisk baggrund, og hvis tre onkler blev slået ihjel af nazister under anden verdenskrig, hvorfor det ikke giver mening, når Ruslands præsident Putin taler om, at krigen skal 'afnazificere' Ukraine.

»Jeres liv, jeres lemmer, jeres fremtid bliver ofret for en meningsløs krig, der fordømmes af hele verden,« siger han i videoen, hvor han også fortæller, at han ellers altid har haft en stor forkærlighed for Rusland, siden han som helt ung mødte og trykkede hånd med den tidligere russiske verdensmester i vægtløftning Yuri Vlasov, som gav ham en kop, han stadig bruger i dag.

Men den historie giver Vadim Gigin ikke meget for.

»Vlasov kunne ikke overføre ham nogen del af sin hjerne for et håndtryk og en kop,« siger han, inden programmets vært, Vladimir Solovievon, påpeger:

»Schwarzenegger er to gange rejse til Irak for at støtte de amerikanske tropper, men fortalte ikke det irakiske folk, hvorfor de bliver udslettet.«