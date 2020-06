En livsfarlig pandemi påvirker alle - også de kendte Hollywood-stjerner.

Mange familier og mennesker har levet på anderledes måder de seneste måneder, fordi de har været isoleret eller påvirket af nedlukningen af store dele af samfundet.

For Gladiator-stjernen Russell Crowe, som er bosat i Australien, har det ikke været anderledes. Han har levet isoleret væk fra storbyerne i bushen (tyndt befolket område langt fra byerne, red.) uden sine to sønner.

Den 56-årige skuespiller fortæller i et interview i 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', at han besluttede sig for at rejse ud til sine forældre på landet for at være sammen med dem under pandemien.

Den australske skuespiller Russel Crowe blev skilt fra sin hustru Danielle Spencer i 2012. De har to sønner sammen. Her ses de til Canne Film Festival i 2010. AFP PHOTO. Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere Den australske skuespiller Russel Crowe blev skilt fra sin hustru Danielle Spencer i 2012. De har to sønner sammen. Her ses de til Canne Film Festival i 2010. AFP PHOTO. Foto: FRANCOIS GUILLOT

Hans to børn på 14 og 17 år havde dog ingen planer om at følge med.

I en diskussion spurgte Russell Crow sine to drenge, hvorfor de ønskede at blive i storbyen Sidney, hvor smittefaren er langt større end ude i bushen.

»Jeg var sådan: 'Drenge, må jeg spørge hvorfor?' Min yngste, som er meget ærlig, svarede..'Uber Eeats'.«

Uber Eats er en populære madleveringstjeneste, hvor man kan bestille take-away ligesom på blandt andet Wolt og Just-Eat i Danmark.

Russell Crowe medvirker i den nye film 'Unhinged', som står til at blive en af de første udgivet film, siden USA delvist er blevet genåbnet.

To andre Hollywood-veteraner, Demi More og Bruce Willis, som blev skilt efter 13 års ægteskab i 2000, har også trukket overskrifter under corona-krisen.

De valgte at isolere sig sammen i Demi Moores hjem med deres tre døtre, Rumer på 31, Scout på 28 og Tallulah på 26 år.