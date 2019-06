Det var af ren respekt, at Russel Crowe afviste en stor rolle i 2005.

Men lige så snart han så Joaquin Phoenix spille den, følte han et stik i hjertet.

»Ikke bare ønskede jeg at lave filmen - men det var lige præcis den slags film, jeg ville lave.«

I dag fortryder den 55-årige skuespiller, at han sagde nej til rollen som sangeren Johnny Cash i filmen 'Walk the line'.

Filmen fra 2003 beskriver den amerikanske country- og rocksanger Johnny Cashs karriere og liv, som sluttede i 2003 grundet komplikationer i forbindelse med sukkersyge.

Inden da nåede han og hans musik dog at sætte et kæmpe aftryk - også hos Russel Crowe.

Og netop derfor turde han ikke sige ja til rollen, da han fik den tilbudt.

»Det var et spørgsmål om moral. Jeg havde det sådan, at det her er mit drømmejob. Jeg har spillet og sunget Johnny Cash-sange, siden jeg var en lille dreng, men jeg følte, at jeg ville få noget, jeg ikke havde fortjent. Det føltes bare forkert,« siger han ifølge Yahoo Movies til australsk Nova FM.

Reese Witherspoon og Joaquin Phoenix som June og Johnny Cash i filmen 'Walk the line'. Vis mere Reese Witherspoon og Joaquin Phoenix som June og Johnny Cash i filmen 'Walk the line'.

Han kom dog til at fortryde noget så inderligt, lige så snart han så åbningsscenen i 'Walk the line'.

»Lige fra første akkord, da kameraet panorerer gennem fængslet, begyndte jeg at mærke et stik i hjertet,« siger han.

Foruden Joaquin Phoenix i rollen som Johnny Cash har Reese Witherspoon en af de bærende roller som hans hustru June Carter.

Denne gav hende en Osvar for bedste kvindelige hovedrolle. Joaquin Phoenix måtte nøjes med en nominering for bedst mandlige hovedrolle, som det år gik til Philip Seymour Hoffman og filmen 'Capote'.