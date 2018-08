Den 66-årige action-skuespiller Steven Seagal skal være repræsentant for humanitære forbindelser mellem Rusland og USA.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium lørdag ifølge Reuters.

Steven Seagal er blandt andet kendt fra 80'er og 90'er-actionfilmene 'Above the Law' og 'Kapring på åbent hav'.

Tilbage i 2016 fik skuespilleren et russisk pas udleveret af den russiske præsident Vladimir Putin. I den forbindelse udtrykte Putin et håb om, at det kunne være et symbol på, hvordan forholdet mellem Moskva og Washington blev bedre og bedre.

Steven Seagal ved verdensmesterskaberne i fodbold i Rusland 2018. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

»Jeg har altid haft et stærkt ønske om at gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe med at forbedre russisk-amerikanske relationer,« har Steven Seagal udtalt til den russiske tv-kanal RT.

»Jeg har uofficielt arbejdet utrætteligt i denne retning i mange år, og nu er jeg meget taknemmelig for muligheden for at gøre det samme officielt.«

Seagal optræder jævnligt på russisk tv, hvor han taler om sin karriere, sine synspunkter og holdninger.