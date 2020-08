Chi Chi Devayne fra tv-programmet 'RuPauls Drag Race' er død.

Drag-artisten med kunstnernavnet Zavion Davenport blev 34 år gammel.

RuPaul Charles bekræfter dødsfaldet gennem et opslag på tv-seriens officielle Instagram-konto:

'Jeg er knust over at høre, at Chi Chi Devayne er gået bort. Jeg er så taknemmelig for, at vi fik lov til at opleve hendes milde og nydelige sjæl. Hun vil blive savnet, men ikke glemt,' skriver tv-personligheden.

Vis dette opslag på Instagram “I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne. I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul. She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all. On behalf of VH1, World of Wonder and the cast and crew of RuPaul’s Drag Race, I extend my deepest sympathy - from our family to hers.” - RuPaul Et opslag delt af RuPaul's Drag Race (@rupaulsdragrace) den 20. Aug, 2020 kl. 1.53 PDT

Dødsårsagen er forløbig ukendt.

Ifølge BBC delte Chi Chi Devayne en video i sidste uge, hvor hun var indlagt på sygehuset - anigiveligt for lungebetændelse.

»Tænk på mig. Jeg er snart tilbage,« sagde den nu afdøde tv-stjerne i videoen..

Også tidligere på sommeren var Devayne indlagt - dengang med højt blodtryk og nyreproblemer.

Derudover led hun af systemisk sklerodermi, hvilket er en sjælden bindevævssygdom, som angriber de indre organer.

Chi Chi Devayne blev diagnosiceret i 2018.

Flere tidligere deltagere samt fans af tv-serien har delt en hyldest til den nu afdøde drag-artist på sociale medier:

