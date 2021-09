Tv-værten RuPaul Charles skrev i nat historie til Emmy-prisuddelingen.

Det skete i sekundet, han modtog prisen for bedste realityserie for sit verdensomspændende program 'RuPaul's Drag Race'.

Da blev han nemlig den mest Emmy-vindende sorte kunster nogensinde, med sine nu i alt 11 statuetter.

»Tak til alle vores skønne børn af programmet rundt omkring i verden,« sagde den 60-årige RuPaul i sin takketale.

»Alle jer børn, der ser med, I har en stamme, der venter på jer. Vi venter på dig, skat! Kom til mama Ru! Mange tak!«

RuPaul Charles modtager prisen for bedste realityserie sammen med 'RuPaul's Drag Race'-deltagerne Symone og Gottmik, samt programmets meddommer Michelle Visage. Foto: Invasion/AP/emmys.com Vis mere RuPaul Charles modtager prisen for bedste realityserie sammen med 'RuPaul's Drag Race'-deltagerne Symone og Gottmik, samt programmets meddommer Michelle Visage. Foto: Invasion/AP/emmys.com

'RuPaul's Drag Race' er en tv-konkurrence for drag queens, der har eksisteret siden 2009. Tv-formatet er blevet udvidet til hele 12 forskellige lande, herunder Storbritannien og Spanien, foruden selvfølgelig den originale amerikanske-. Desuden har serien affødt et hav af spin offs som 'Untucked', 'All Stars' og 'Secret Celebrity'.

Bruget af ordet 'børn' refererer i øvrigt til drag-kulturen, hvor ældre og mere erfarne queens, såsom RuPaul, tager yngre og – muligvis – ensomme drag queens til sig og lærer dem op i kunsten at være en drag queen.

Med prisen for bedste realityserie har værten RuPaul slået den tidligere rekordholder, filmmanden Donald A. Morgan, af pinden.

Ugen forinden tangerede RuPaul cinematografens rekord, da han til Creative Arts Emmys vandt prisen for bedste realityvært – en pris han nu har vundet seks år i træk.

I kampen om at blive bedste realityserie slog 'RuPaul's Drag Race' programmerne 'The Amazing Race', 'Nailed It!', 'Top Chef' og 'The Voice'.