Mange mennesker leder efter et farverigt indslag i en ellers lidt kedelig hverdag her under coronakrisen.

Måske er det det, som har ramt skuespilleren Ruby Rose?

Hun har i hvert fald været ekstra kreativ med håret og debuterer nu med en vild karseklippet hårfarvning.

Den australske skuespiller og model Ruby Rose har nemlig farvet sit hår blåt og lyserødt, viser hun på sin Instagram.

Vis dette opslag på Instagram What can I say!? Sometimes you just need to feel blue and other times you need pink to lighten your day. Et opslag delt af Ruby Rose (@rubyrose) den 30. Apr, 2020 kl. 11.15 PDT

'Hvad kan jeg sige? Nogle gange har du bare brug for at føle dig trist og andre gange, har du brug for pink til at gøre din dag lysere,'

Sådan skriver den 34-årige Batwoman-skuespiller til sit opslag, som rummer tre forskellige billeder.

Hun viser desuden en lille fletning opsat med orange spænder, som hun ikke har barberet af.

At dømme ud fra kommentarerne til billedet, så er hendes fans vilde med det nye look - de skriver blandt andet ''FEDT!!!', 'ELSKER' og 'Åh gud, du ser fantastisk ud!.'