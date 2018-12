Den tidligere skuespillerinde og hertuginde af Sussex, Meghan Markle, opfordres til at genoptage kontakten med sin far, som hun ikke har talt med, siden han besluttede at blive væk fra hendes bryllup.

»Jeg er med på, at han har været naiv og dum. Men hvis jeg var hende, ville jeg forsøge at få tingene løst,« siger den royale ekspert Rob Jobson til Channel 7 ifølge det engelske medie Express.

Den royale ekspert henviser til, at Meghan Markles far, Thomas Markle, tidligere har samarbejdet med paparazzi-fotografer i forbindelse med, at hans datter tidligere på året blev gift med Prins Harry.

Derudover valgte han at udeblive fra sin datters bryllup angiveligt pga. hjerteproblemer.

Den royale ekspert påpeger Thomas Markles 74 år som en grund til, at det er på tide, at de to finder melodien igen.

»Du kan ikke få dine forældre tilbage når først, de er væk,« siger Rob Jobson.

Faderen har ved flere lejligheder forsøgt at få kontakt til sin datter - mange gange gennem medierne - hvor han bl.a. har forklaret, at han ikke deltog i brylluppet pga. et hjertestop. Og ikke - som flere medier skriver - fordi han skammede dig over paparazzi-billeder.

Den royale ekspert er dog ikke den eneste, der blander sig i familie-fejden. Også Meghans bror, Thomas Markle Jr., opfordrer sin søster til at ’række ud’ enten i form af et julekort eller ved et telefonopkald.

»Jeg ville blive overrasket over at høre fra hende, men det ville være dejligt,« siger broderen.

Faderen har i forbindelse med de mange interviews, han har givet, også fortalt åbent om forholdet til sin datter.

Dronning Elisabeth skulle ifølge Express have forsøgt at ville hjælpe med at løse far-datter konflikten, men Meghan Markle har ønsket at klare det på egen hånd.

Hun og Prins Harry skal være forældre til april i det nye år. Hvorvidt den tidligere 'Suit'-skuespiller til den tid vil lade 'morfar' besøge sit kommende barnebarn er dog endnu uvist.