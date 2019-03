Den skønne hertuginde af Sussex, Meghan, lyser enhver begivenhed op med sit smukke udseende og flotte tøj.

Men hun skal passe på, at hun ikke overstråler sin svigerfamilie. Det mener den royale ekspert Anna Pasternak.

»Meghan er nødt til at indse, at hun ikke kan leve sit liv som en Hollywood-stjerne, når hun er en del af den royale familie. Man kan ikke opføre sig på den måde, når man er en del af et monarki,« siger hun til Fox News.

Den 37-årige hertuginde skal overlade rampelyset til Dronningen, prins Charles og derefter William og Kate. De er stjernerne, som hertuginde Meghan skal stå i skyggen af, hvis man spørger Anna Pasternak.

Synes du, at eksperten har ret i sin kritik af hertuginde Meghan

En af årsagerne til det britiske kongehus' store popularitet er ifølge den royale ekspert, at de hver især ved, hvem der har 'hovedrollerne' i kongehuset.

»Hun virker til at ville bringe sin egen stil ind i monarkiet. Det er upassende, og i det lange løb tror jeg ikke, det vil fungere,« siger Anna Pasternak.

Eksperten mener eksempelvis, at det er upassende, at Meghan midt under de alvorlige Brexit-diskussioner valgte at flyve sig selv til New York og storforbruge CO2 for at holde en fest for sine stjernevenner i februar.

Og der var rigeligt med stjerner inviteret til hertuginde Meghans babyshower - heriblandt tennisspilleren Serena Williams, Amal Clooney og Suits-stjernen Abigail Spencer.