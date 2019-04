Meghan Markle er enormt politisk aktiv og har nogle skarpe meninger, men det er ikke så smart, mener den royale biografist Lady Colin Campbell.

Hun sammenligner hertuginden af Sussex med ægtemanden prins Harrys afdøde mor, prinsesse Diana, og siger, at der er nogle ubehagelige paralleller.

Lady Campbell fortæller til The Independent, at Meghan Markles politiske arbejde kan blive en hæmsko for hende, og at hun har et ansvar for at repræsentere alle:

»Hun skal huske, at hun ikke er en politisk aktivist. Der er mange konservative mennesker over hele verden, mange religiøse mennesker, der ikke har disse synspunkter.«

Med 'disse synspunkter' mener Lady Campbell de feministiske holdninger, Meghan Markle er kendt for, ligesom hun er fortaler for en politisk motiveret årvågenhed overfor sociale og racemæssige uretfærdigheder.

Meget til fælles

Selvom Lady Di og 37-årige Markle har ambition, intelligens og snarrådighed til fælles, og Diana var både intelligent og veluddannet, så stod hendes usikkerheder i vejen for hende, når det kom til at spille ‘det royale spil’.

Disse usikkerheder har den mere akademiske og veluddannede Meghan Markle ikke, men er derimod alt for selvsikker, mener Lady Campbell.

Derfor advarer hun, at den tro, som Markle har på sine egne visioner, ikke er passende for en royal, der netop ikke må vælge side blandt de mange mennesker, hun skal repræsentere.

Ifølge Dianas gamle butler Paul Burrell er dén position, som Diana havde, og Meghan Markle har, ikke en let én at sidde i, skriver Daily Mail.

Han fortæller, at Buckingham Palace er et minefelt af fælder, som folk lægger for hinanden, og at den familie, som man gifter sig ind i, er den mest traditionelle i verden.

Der er altså ikke plads til at skille sig for meget ud og have for udfarende eller ekskluderende holdninger.

Meghan Markle startede med at være meget politisk aktiv, men har skruet ned for sine offentlige taler og har i længere tid holdt sig fra sociale medier. Harry og Meghan har dog netop åbnet deres royale Instagram-profil.