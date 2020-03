Midt i denne kedelige corona-tid er der også lyspunkter. Og i Glyngøre er særligt én kendt dansker glad.

Rosa Kildahl, der er kendt fra både 'Den store bagedyst' og 'Vild med dans', går nemlig for tiden og glæder sig til, at hun skal være mormor for første gang.

Hun fortæller til B.T.:

»Min datter og svigersøn er flyttet til Glyngøre, og nu venter de sig til september. Jeg ved ikke, om det bliver en dreng eller en pige endnu, så det er rigtig spændende.«

Rosa Kildahl er i forvejen farmor til tre børnebørn, der bor i Århus, så hun tænker, det bliver noget helt andet at have et barnebarn helt tæt på.

»Århus er jo heller ikke langt væk, men her kan man lige smutte forbi. Jeg bor kun 400-500 meter fra min datter, så hvis deres lille dreng eller pige får lyst til at besøge mig, kan man bare lige smutte over. Det er helt perfekt.«

Rosa Kildahl, der har sit eget vandflaske-firma, er ligesom så mange andre danskere hjemmeramt for tiden, hvor hun kæmper med at holde hovedet højt.

»Jeg arbejder, men der er ikke meget at fakturere for tiden,« fortæller hun.

»Jeg ved ikke, om det var godt eller skidt, at jeg så DR's dokumentar om corona-udbruddet i Kina. Den har altså gjort stort indtryk på mig. Jeg er virkelig obs på situationen og passer på så godt, som jeg kan.«

Hun tilføjer med et grin:

»Passer man på sig selv, passer man også på de andre, som man siger.«

