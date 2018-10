Det er tirsdag, og det betyder selvfølgelig TINDER-TIRSDAG!

I denne uge har vi samlet de sjoveste gæsteoptrædener fra kendte som Rosa, Fuckbois og Oliver Bjerrehuus.

Du er meget velkommen til at teste, om deres scoretricks virker. Men vi kan bestemt ikke love noget.

Er du selv endt i en lidt anderledes samtale? Så skynd dig at få sendt det ind.

Vidste du, at du kan finde alle TINDER-TIRSDAG-videoerne på vores YouTube-kanal?

Se dem, samt vores nye gaming-nyheder og meget mere, lige her - og husk at abonnere, så du kan få besked, når der kommer nyt indhold til dig.

Flere af gæsterne i dagens 'Best of' er landskendte for at være eminent gode til at score.

Men hvem er bedst til at læse jeres scoretricks op? Stem her: