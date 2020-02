»Det er det største, der er sket i mit liv.«

Sådan lyder det fra Ronnie Jørgensen, som de fleste danskere nok kender fra hans medvirken i tv-programmet 'Gift ved første blik.'

I programmet blev han gift med Cecilie Basnov, men de to kom op og toppes, og deres ægteskab holdt ikke.

Der var dog håb forude for Ronnie Jørgensens kærlighedsliv. Han fortæller, at han og kæresten Louise Brasch har været sammen i lidt over et år, og de kan altså se frem til at blive forældre til et fælles barn.

»Det er helt vildt. Det er en drøm, jeg har haft hele mit liv, som nu går i opfyldelse. Jeg ville gerne have været far, inden jeg blev 25 år, men den rigtige kvinde har bare ikke været der - før nu,« lyder det fra en glad Jørgensen.

Han fortæller, at det er i dag, de har været til nakkefoldsscanning, hvor de fik at vide, at barnets tal var meget gode, og at alt så ud til at være fint.

Den kommende far fortæller også, at fra dag ét, hvor de blev bevidste om graviditeten, lagde kæresten cigaretterne på hylden, og at hun har det rigtig godt.

Han fortæller, at parret også sagtens kunne finde på at blive gift i fremtiden. De venter dog til, at der ikke skal ammes eller lignende, så bruden også kan have en sjov aften.

Ronnie Jørgensens familie fik nyheden at vide juleaften, da både hans mor, stedfar, søster og svoger fik en trøje foræret, hvor der står, at de skal være henholdsvis bedstemor, bedstefar, tante og onkel til august.

Den tidligere 'Gift ved første blik'-deltager fortæller, at selvom han ikke normalt er typen, der græder, så kunne han ikke holde det tilbage den aften.

»Jeg kom ikke udenom at fælde en lille tåre.«

Parret har termin 19. august.