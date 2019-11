Den irske Boyzone-sanger Ronan Keating skal være far for femte gang.

Den glædelige nyhed afslørede han selv tirsdag morgen, da han lagde vejen forbi radioprogrammet 'Magic Radio'.

Det skriver det britiske medie Evening Standard.

»Storm (hustruen Storm Uechtritz, red.) og jeg skal have et barn! Det er virkelig spændende,« fortalte han og forklarede, at hustruen har det godt:

Vis dette opslag på Instagram Another little Keating on the way Et opslag delt af Ronan Keating (@rokeating) den 25. Nov, 2019 kl. 11.52 PST

»Hun har det fantastisk.«

Det kommende barn vil blive 42-årige Ronan Keatings femte - og hans andet barn sammen med den 38-årige designer Storm Uechtritz. De har i forvejen den to-årige søn Cooper.

De to mødte hinanden tilbage i 2011, da de begge arbejdede på den australske version af 'X Factor'.

Fra sit første ægteskab med Yvonne Connolly har Ronan Keating tre børn: Jack på 20 år, Missy på 18 og Ali på 14.