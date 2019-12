Roland Møller har haft fuld knald på Hollywood-karrieren de seneste par år, men på de sociale medier er det i stedet diverse skydevåben, han har travlt med i øjeblikket.

Torsdag delte den succesfulde danske skuespiller i hvert fald en lang række videoer, hvor han i den grad får trykket på aftrækkeren.

Heldigvis er der bare tale om lidt uskyldig research til en - tilsyneladende actionpræget - film, fortæller Roland Møller, da B.T. fanger ham over det sociale medie Instagram fredag formiddag.

'Jeg kan ikke sige andet end, at det er til en film. En dansk film,' skriver han, inden han følger op med en ekstra besked:

Et screenshot fra Roland Møllers Instagram-story. B.T. har fået lov til at benytte billedet. Vis mere Et screenshot fra Roland Møllers Instagram-story. B.T. har fået lov til at benytte billedet.

'Og jeg fuxking glæder mig til at lave noget dansk.'

Det er ikke nogen hemmelighed, at Roland Møller har en lidt mere broget fortid end de fleste.

Han har flere voldsdomme bag sig og frem til 2002 havde han siddet i fængsel i sammenlagt 4,5 år.

Derfor var det bestemt ikke alle, der havde forudset, at den 47-årige skuespiller ville ende med at spille side om side med blandt andre Hollywood-stjernen Dwayne 'The Rock' Johnson i 'Scyscraper' eller cykle Danmark rundt med Woody Harrelson.

'Nogle gange stopper jeg op og kniber mig selv i armen og tænker: 'Det har du sgu gjort godt, gamle dreng.' Men så smøger jeg ærmerne op og trækker i arbejdstøjet,' fortæller han.

'For tag ikke fejl af, at jeg har kæmpet mig op og taget mange slag for at være, hvor jeg er nu,' fortsætter han og pointerer, at han føler sig meget privilegeret.

Han fortæller endvidere, at han sætter pris på, at han har et job, hvor han har mulighed for at udleve sin indre drengerøv fra tid til anden.

'En gang røg jeg i fængsel, når vi legede politi og røvere. Nu rejser jeg verden rundt og møder mine barndomsidoler og bliver ovenikøbet betalt godt for det.'

'Jeg udlever i sandheden en drengedrøm som voksen mand.'

Roland Møller debuterede som skuespiller i 2010 i Michael Noers prisvindende fængselsfilm, 'R',

Han er netop nu aktuel i den danske film 'Valhalla', som havde premiere den 10. oktober.

Filmen er instrueret af Fenar Ahmad og har - udover Roland Møller - blandt andre også Cecilia Loffredo og Saxo Moltke-Leth på rollelisten.