I 2016 blev realitystjernen Kim Kardashian udsat for et røveri på sit hotelværelse i Paris. Nu udgiver en af de sigtede gerningsmænd i sagen en bog om hændelsen.

Og i bogen ved navn 'I sequestered Kim Kardashian' får den efter sigende ikke for lidt.

Det skriver Page Six, som har set et mindre uddrag fra bogen, der blev annonceret fredag, og som udkommer 4. februar.

For eksempel håner den sigtede gerningsmand ved navn Yunice Abbas sit kendisoffer, fordi hun – ifølge ham – ringede til '911' (den amerikanske alarmcentral), da han og hans kumpaner brød ind, selvom hun befandt sig i Frankrig.

»Vores to skønheder (Kim Kardashian og hendes sekretær, red.) forsøgte at ringe til 911 … Ikke særligt effektivt, når du er i Paris,« står der i bogen.

Yunice Abbas skriver også, at Kim Kardashian 'føjede sig', da hun indså, at røverne ikke truede hende på livet.

Han fortæller endvidere, at det var ham, som stjal tv-kendissens telefon med sig, og han påstår, at der kom et opkald fra den amerikanske sangerinde Tracy Chapman, netop som han var stukket af fra Kim Kardashians hotel.

»Jeg tænkte: 'Det passer ikke – jeg må se syner',« skriver han opkaldet fra den berømte 'Fast Car'-hitsanger.

Kim Kardashian. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Det er uvist, hvorfor Yunice Abbas har valgt at udgive en bog, hvor han indrømmer sin rolle i røveriet. Retssagen imod ham og de fire andre sigtede i sagen er nemlig endnu ikke startet.

Røveriet fandt sted i oktober 2016, hvor de i alt fem røvere havde klædt sig ud som politibetjente.

De brød ind i Kim Kardashians hotelværelse på Hôtel de Pourtalès i den franske hovedstad, hvor de blandt andet truede hende med en pistol.

I bogen fortæller Yunice Abbas, at han og kumpanerne hyrede en række ældre medskyldige til at overvåge hotellet inden røveriet, fordi ældre personer ikke tiltrækker uønsket opmærksomhed.

Kim Kardashian kom ikke til skade under røveriet, men hun fik angiveligt stjålet smykker til en værdi af ti millioner dollars, hvilket svarer til omtrent 61 millioner danske kroner.

Det er ikke lykkedes politiet at finde de stjålne smykker.