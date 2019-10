Efter syv års ægteskab besluttede sanger Thomas Buttenschøn og Cana Buttenschøn, der er uddannet jordemoder, i 2017 at lade sig skille.

En hård omgang, som popsangerens ekskone nu taler ud om.

I onsdagens afsnit af 'Til Middag Hos' har den sønderjyske blogger nemlig inviteret Janus Bakrawi, Pelle Hvenegaard og Le Gammeltoft hjem til en tre-retters menu. Det er her, det følsomme emne kommer på banen.

»Det har været en vild proces. Det var sindssygt hårdt at gå fallit på den måde, for det synes jeg faktisk, det var (at gå fallit, red),« siger hun i programmet, mens tårerne presser sig på.

Hun undskylder, mens hun kort sunder sig. Så fortsætter hun:

»Det var meget, meget, meget svært. Jeg følte, jeg var ond og fej overfor mine børn, fordi jeg ikke holdt ud. Hvorfor kæmpede jeg ikke noget mere? Hvorfor gjorde jeg ikke noget mere? Hvorfor prøvede jeg ikke igen og igen?«

»Men vi havde prøvet igen og igen. Vi havde gjort alt, hvad vi kunne, og vi kunne ikke mere.«

Frygten for, at børnene skulle blive ‘ødelagte’ i skilsmissen, var det værste, fortæller hun. Det er i dag to år siden, Cana og Thomas Buttenschøn gik fra hinanden. Og heldigvis har frygten vist sig at være grundløs.

Cana Buttenschøn. Vis mere Cana Buttenschøn.

»Det har ikke været uden knubs på vejen. Men jeg tror, det er vigtigt, når man bliver skilt, at man bliver ved med at holde fokus på børnene. Når man har børn sammen og går fra hinanden, er det vigtigt, at kærligheden til børnene får den plads, den fortjener, fra begge sider,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Det er klart, at en skilsmisse er en hård proces for alle de involverede. Vi er ingen undtagelse, men mine børn trives og har det godt.«

Cana Buttenschøn understreger da også, at hun har den dybeste respekt for sin eksmand - både som menneske og far.

Sammen gør de deres allerbedste for at få den nye konstellation til at fungere.

En konstellation, der sidste år fik et nyt medlem. Her stod Cana Buttenschøn nemlig frem med sin nye kæreste, kok og køkkenchef Simon Thrane.

Og han passer rigtig fint ind i ligningen, fortæller bloggeren.

»Børnene har taget rigtig godt imod ham. Simon er en dejlig mand, og han er gået med på de præmisser, der har været. Blandt andet, at jeg har to børn.«

»Dem holder han rigtig meget af, og han tilbringer rigtig mange timer med dem. Det gør mig så glad, at det fungerer.«