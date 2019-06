Når de kendte gør noget, så er det nogle gange lidt vildere, end hvad andre kan finde på.

Så da Mads Langer ville sende en hilsen til musikervennen Christopher og hans nye kone, blev det gjort i stor skala.

Han startede lørdag ved vielsen, hvor Christopher og Cecilie blev gift, men måtte senere tage helikopteren mod det jyske, hvor han skulle spille på festivalen 'Hede Rytmer' i Silkeborg.

Her var det så, at sangeren bad de fremmødte hjælpe ham med at sende en hilsen til brudeparret.

Vis dette opslag på Instagram Tillykke kære venner @cillemouse & @christophermusiccom Et opslag delt af Mads Langer (@madslanger) den 1. Jun, 2019 kl. 9.27 PDT

»Tillykke, Cecilie og Christopher,« lyder det fra publikum anført af Mads Langer.

Han har lagt en video på Instagram, hvor han har 'tagget' sine venner Cecilie og Christopher.

Også Mads Langers partner Julie Lillelund var med til vielsen i lørdag. Hun lagde et billede op på sin Instagram-profil, hvor man kan se brudeparret kysse hinanden.

'De bedste,' står der i teksten, som følger med billedet.

B.T. mødte Mads Langer og Julie Lillelund, da sangeren var på vej mod en helikopter, som skulle flyve ham til festivallen 'Hede Rytmer' i Silkeborg, hvor han skulle spille. Han kom senere tilbage til middag og fest. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere B.T. mødte Mads Langer og Julie Lillelund, da sangeren var på vej mod en helikopter, som skulle flyve ham til festivallen 'Hede Rytmer' i Silkeborg, hvor han skulle spille. Han kom senere tilbage til middag og fest. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Mads Langer kunne også ses med guitaren i favnen senere på aftenen, da han var vendt tilbage til festen.

Her hyldede han parret med en sjov sang. Dele af nummeret, som Langer spillede, var i særdeleshed sigtet efter gommen.

»Vågner op hver dag, kigger mig i spejlet. Oh my god, du' for lækker, Chris,« synger han, mens publikum kvitterer med klapsalver og latter.

Han sendte flere jokes i popvennen Christophers retning og sang blandt andet, at Chris søger sit eget navn på Google og YouTube for at finde de bedste klip.

Musikerens optræden ved brylluppet kan man se i en videobid lagt på Instagram af nogle af gæsterne.

Mads Langer og Julie Lillelund blev også forlovede tilbage i julen 2017, men der har ikke været forlydender om noget bryllup endnu.

Tilbage i 2018 fortalte Mads Langer, at mangel på tid var grunden til, brylluppet ikke var blevet planlagt.

Det kunne dog ses på parrets to Instagram-profiler, at Lillelund, der har arbejdet som model, holdt en polterabend for nyligt. Så måske kirkeklokkerne også snart ringer for dem - hvis ikke de allerede har gjort det.