Den 24. juli ville Hugo Helmig være fyldt 25 år.

Sangeren døde den 23. november sidste år, men i går var hans familie samlet for at mindes deres søn, bror, svoger og onkel. Det viser både Renée Toft Simonsen og Ida Marie Helmig på Instagram.

I sit opslag henvender Hugo Helmigs mor sig direkte til sin søn og skriver:

»25 år skulle du være blevet i dag, og de små piger legede og klatrede i træer, og vi så film og billeder af dig, og vi spiste stegt flæsk med persillesovs, som du elskede, og du skulle have været her,« skriver hun og afslutter med ordet: »Ohana.«

Det er en hawaiiansk betegnelse for familie.

Teksten har hun lagt op ved siden af et billede af hele familien samlet omkring sønnens gravsted.

Også Ida Marie Helmigs opslag viser et billede fra kirkegården, helt præcist af den gravsten, som familien har valgt til at ære Hugo Helmigs minde.

Det er en stor, natursten med et par enkle stregtegninger og navnet Hugo. Ved siden af datoerne 24. juli 1998 og 23. november 2022. Hans fødselsdag og hans dødsdag.

Nederst på stenen er ordene ‘Gud giv ham sindsro’ indgraveret.

De fire ord stammer fra Sindsro – bønnen, der i sin helhed lyder:

»Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,

mod til at ændre de ting jeg kan,

og visdom til at se forskellen.



Så jeg lever en dag ad gangen,

nyder et øjeblik ad gangen

og tager imod svære tider som en vej til fred.



Så jeg, som Jesus gjorde, tager denne syndige verden som den er,

ikke som jeg vil have den til at være.



Så jeg stoler på, at du vil bringe alle ting i orden,

hvis jeg overgiver mig til din vilje.



Så jeg kan være rimeligt lykkelig i dette liv

og uendeligt lykkelig med dig i det næste liv i al evighed.«