Mens Christiane Schaumburg-Müller i øjeblikket betragter yndefuld dans fra sin værtspost i 'Vild med dans', er økonomien i hendes firma alt andet end en dans på roser.

Det viser det seneste regnskab for ChriChri ApS.

Firmaet, der danner grundstenene for kvindeuniverset ChriChri, har nemlig ikke i 2018 kunnet leve op til den fremgang, der prægede 2017.

Faktisk er overskuddet for 2018 mere end tre gange lavere end det, modemagasinet leverede året forinden. Det skriver Se&Hør.

Således landede ChriChris ApS i 2018 på et overskud på 60.557 kroner. I 2017 lød beløbet på 196.733 kroner. På papiret ser det dog til at gå i den rigtige retning for egenkapitalen.

Denne er - som den har været fra selskabets start - i minus, men mens de røde tal i 2017 lå på -127.954, er de i 2018 svundet ind til -67.397 kroner.

Den pressede økonomi i ChriChri ApS er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at Christiane Schaumburg-Müller også er presset privat.

I hvert fald havde hun for nylig overskud til at købe sin nu tidligere partner L.O.C. ud af parrets fælles hjem i Hellerup.

De købte sammen det 300 kvadratmeter store hus i 2016. Dengang betalte de 10,7 kroner.

Men nu står Christiane Schaumburg-Müller altså alene på skødet. Det kostede hende seks millioner at købe L.O.C. ud af ejendommen.

Det skete, efter parret i oktober stod frem og fortalte, at de efter at have været i et forhold on og off siden 2008 var gået fra hinanden.

Sammen har de sønnen Constantin, der kom til verden i 2016.