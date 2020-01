Den verdensberømte sanger Rod Stewart er blevet sigtet for vold.

Sigtelsen kommer efter, den 74-årige sanger angiveligt slog en sikkerhedsvagt på et hotel i Florida nytårsaften.

Ifølge BBC viser en politirapport, at sammenstødet fandt sted, efter sangeren og hans følge - inklusiv hans ældste søn Sean - blev nægtet adgang til en privat børnefest.

39-årige Sean Stewart skulle have skubbet sikkerhedsvagten, mens Sir Rod slog ham i brystet med en knytnæve, fremgår det af rapporten.

Det er ikke første gang, at Sean Stewart er i karambolage med lovens lange arm. Tilbage i 2007 blev han - i en alder af 26 - sigtet for overfaldet på er par på Hollywood Hills street.

Sikkerhedsvagten, hvis navn er Jessie Dixon, fortalte politiet, at han så en gruppe mennesker, som nær indgangen forsøgte at tvinge sig adgang til den private børnefest.

Gruppen, som bestod af Rod Stewart i følgeskab af familiemedlemmer - heriblandt den ældste søn - begyndte herefter ifølge sikkerhedsvagten at larme og 'skabe sig'.

Da Jessie Dixon henvendte sig til gruppen, endte han næse til næse med Sean Stewart, hvilket han responderede på ved at bede sangerens søn om at tage et skridt tilbage.

Dette virker dog ikke til at være faldet i god jord. Ifølge politirapporten gjorde det lige det modsatte. 39-årige Sean Stewart skubbede sikkerhedsvagten, hvorefter hans far - Rod Stewart - fulgte op ved at slå ham i ribbenene i venstre side.

Politibetjenten, der reagerede på anmeldelsen om sammenstødet, beskriver i politirapporten, hvordan han, da han ankom til hotellet, hvor festen blev holdt, tog kontakt til Rod Stewart.

Den verdenskendte sanger fortalte, hvordan han - i følgeskab med sine familie - havde nærmet sig indgangen, fordi hans børn ønskede at deltage i festen.

Efter de blev nægtet adgang til festen, blev sikkerhedsvagten - ifølge Stewart selv - diskussionslysten, hvilket gjorde familien irriteret.

Det fremgår af politirapporten, at den 74-årige sanger, der oprindeligt er fra Skotland, beklager sin rolle i sagen,.

To vidner skal angiveligt have set sammenstødet mellem Rod og Sean Stewart og sikkerhedsvagten på hotellet.

Begge har underskrevet vidneudsagn, hvor de bekræfter at have set både skubbet og slaget i ribbenene.

Videoovervågningen fra stedet afslører - ifølge rapporten - desuden Stewart-mændene som de primære aggressorer i sammenstødet.

Både far og søn er blevet sigtet i sagen og skal for retten i Palm Beach den 5. februar.