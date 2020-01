Den verdensberømte sanger Rod Stewart er kommet i politiets søgelys i forbindelse med et optrin nytårsaften på et resort i amerikanske Palm Beach.

På resortet skulle sangeren og hans ældste søn angiveligt være kommet op at skændes med en sikkerhedsvagt, der ikke ville lukke dem ind på et særligt område - og det skal derefter have udviklet sig fysisk.

Det skriver flere amerikanske medier som People og USA Today.

Både Rod Stewart og sønnen - Sean - er derfor blevet beordret til at møde op til en høring i retten den 5. februar, hvor de står over for at blive sigtet efter den milde voldsparagraf.

Ifølge en politirapport i sagen, begyndte det hele omkring klokken 23:00 nytårsaften på hotellet Breakers i Palm Beach.

En 33-årig sikkerhedsvagt har ifølge USA Today fortalt til politiet, at han arbejdede til et privat arrangement på hotellet i børnenes område, da han lagde mærke til en gruppe folk, som blev utilfredse, da de blev nægtet adgang.

Ifølge sikkerhedsvagten trådte en af mændene - som skulle være Sean Stewart - helt op til ham, hvilket fik sikkerhedsvagten til at lægge bagsiden af sin højre hånd på mandens bryst, mens han bad ham om at træde tilbage.

Af politirapporten fremgår det, at Sean Stewart derefter skal have skubbet til sikkerhedsvagten, før 74-årige Rod Stewart trådte til og angiveligt slog sikkerhedsvagten i venstre side af brystet.

To andre ansatte på hotellet har ifølge USA Today også fortalt, at de så Sean Stewart skubbe sikkerhedsvagten og Rod Stewart slå ham.

NBC News skriver, at Rod Stewart ifølge politidokumenterne har fortalt, at han og hans familie gik hen til skranken for at høre, om børnene, som var med i deres gruppe, kunne komme ind på området, men det blev afvist.

Efterfølgende - forklarede han ifølge dokumenterne - begyndte sikkerhedsvagten på stedet at argumentere med dem, hvilket fik Rod Stewart og andre i gruppen til at blive oprørte.

Ifølge dokumenterne har musikeren undskyldt for sin opførsel.