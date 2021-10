»Den skambidte min venstre hånd helt sindssygt, så der var blod ud over det hele.«

Sådan forklarer rockstjernen Fran Healy fra bandet Travis i et opslag på Twitter sit møde med en hidsig og aggressiv gravhund.

Mødet fandt sted forleden, da den 48-årige forsanger så hunden løbe rundt midt på en trafikeret vej i Los Angeles.

Fran Healy stoppede sin bil og hoppede ud for at redde den lille hund.

Fran Healy på scenen i 2014. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Fran Healy på scenen i 2014. Foto: ANTHONY WALLACE

Det var hunden dog altså ikke begejstret for, og derfor gik til angreb på rockstjernen.

»Der var så meget blod. Naboerne kom ud, og en af dem ringede efter en ambulance,« skriver Fran Healy i sit opslag.

Her fortæller han også, at han gik ind og vaskede sine åbne sår med alkohol, mens han ventede på ambulancen.

Da han kom tilbage ud, var det dog i stedet en brandbil, der var dukket op, og den spærrede vejen for alle andre biler.

Maybe shouldn’t play the guitar for a couple of weeks… or maybe should pic.twitter.com/F30iixWEyN — Fran Healy (@franhealy) October 14, 2021

»På det her tidspunkt forsøgte mindst 20 biler at passere, alt i mens jeg dryppede med blod,« skriver han og fortsætter:

»Men jeg kørte med dem, og de fixede min hånd og gav mig plaster på, men den gør skide ondt nu.«

Fran Healy afslutter sit opslag med at fortælle, at det til sidst lykkedes ham at finde gravhunden, som havde gemt sig i et hjørne af vejen.

Hunden var uskadt og blev derefter genforenet med sin ejer.