Hele verden så med, da Kongressen i USA for knap to uger siden blev stormet af vrede demonstranter og uromagere i forbindelse med, at Joe Biden officielt skulle bekræftes som vinder af præsidentvalget.

En af de mange Donald Trump-supportere, der stormede den amerikanske regeringsbygning, var rockstjernen Jon Schaffer, der er guitarist i heavymetal-bandet 'Iced Earth'.

Den 52-årige musiker blev fotograferet midt under urolighederne, hvor han var iført en kasket med et logo fra den højreekstremistiske gruppe 'Oath Keepers'.

Billederne gik efterfølgende viralt på sociale medier.

@MetalHammer It's our boy, Jon Schaffer from Iced Earth on a holiday to DC. pic.twitter.com/fJpgKmNrNq — Alex (@RPG_Al3x) January 6, 2021

Jon Schaffer blev i kølvandet på urolighederne efterlyst af FBI, men har indtil nu formået at forblive på fri fod, selvom det onsdag er 14 dage siden, at urolighederne fandt sted.

Mandag lykkedes det dog FBI at få fingrene i den kendte rockstjerne. Det skriver FBI selv på Twitter.

'Jon Schaffer er anholdt i forbindelse med hændelsen 6. januar i Kongressen. Schaffer står over for i alt seks sigtelser, som inkluderer en fysisk voldshandling inde i en regeringsbygning. Schaffer var angiveligt en af de oprørere, der sprøjtede 'bjørnespray' på politiet,' skriver forbundspolitiet.

Bjørnespray er en slags stærk peberspray, som benyttes for at afskrække aggressive bjørne.

Jon Schaffer, Columbus, IN, has been arrested in connection to Jan 6 incident at the U.S. Capitol. Schaffer faces 6 charges including engaging in an act of physical violence in a Capitol building. Schaffer was allegedly among rioters who sprayed Capitol police with "bear spray." — FBI Indianapolis (@FBIIndianapolis) January 18, 2021

Ifølge det amerikanske medie People har Chris Bavender, talsperson for FBI, udtalt, at Jon Schaffer selv overgav sig til politiet.

I alt fem mennesker mistede livet under urolighederne.

Selvom Jon Schaffer blev identificeret som en af oprørerne kort efter, så tog det flere dage, før hans band udtalte sig i sagen. Det gjorde de i et opslag på Instagram, hvor de dog ikke nævnte Schaffer med navns nævnelse.

'Vi tolerer eller støtter absolut ikke oprøret eller voldshandlingerne i Kongressen 6. januar. Vi håber, at alle dem, som var involverede den dag, bliver efterforsket og ført for retten,' skrev bandet.

Dette billede, der angiveligt er af Jon Schaffer med en bjørnespray i hånden, blev offentliggjort af Justitsministeriet i USA i kølvandet på urolighederne. Vis mere Dette billede, der angiveligt er af Jon Schaffer med en bjørnespray i hånden, blev offentliggjort af Justitsministeriet i USA i kølvandet på urolighederne.

Jon Schaffer har længe været åben omkring sine politiske holdninger, og 6. januar var da heller ikke første gang, at han viste sin utilfredshed med valgresulatet.

I november måned medvirkede han for eksempel i en demonstration i Washington D.C., hvor han sammen med andre Trump-tilhængere protesterede imod, at Donald Trump havde tabt det amerikanske præsidentvalg.

Dengang sagde han blandt andet følgende til det tyske medie Die Welt:

'De vil tabe. De har rodet sig ud med de forkerte folk. Tro mig'.