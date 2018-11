Den britiske kultsanger Morrissey måtte i al hast eskorteres fra scenen under en koncert i San Diego i USA i lørdags.

Midt under sit 30 år gamle solohit 'Everyday Is Like Sunday' stormede flere fans pludselig scenen - og at dømme ud fra videooptagelserne af det dramatiske optrin, ser det ud som om en af tilskuerne ramte den 59-årige sanger med en knytnæve i ansigtet.

Sikkerhedsfolk lagde sig imellem og eskorterede Morrissey væk fra scenen, før det udviklede sig yderligere.

Det skriver flere internationale medier, herunder Metro.

Morrissey vendte ikke tilbage til scenen efter tumulten - som rockikonets talsmand dog efterfølgende har forsøgt at afdramatisere.

»Ingen forsøgte at slå M (Morrissey, red.) i går aftes (lørdag). Morrisseys fans er ikke onde mennesker. De gjorde blot, hvad de har gjort i næsten 30 år: De prøvede, alt hvad de kunne, at komme op på scenen og røre ved ham eller kramme ham.«

»Den pågældende fan var helt sikkert mere aggressiv end de fleste i sit forsøg på at række ud efter ham, så sikkerhedsfolkene blev nødt til at gøre deres arbejde og pacificere fanen,« siger Morrisseys talsmand til Metro.

Talsmanden tilføjer, at ingen kom noget til.

Den aggressive fan blev heller ikke arresteret for sin opførsel under koncerten.

Morrissey, der også bærer navnet Steven Patrick, slog igennem som frontmand i The Smiths i første halvdel af firserne.

Det skete med hits som 'Heaven knows I'm miserable now', 'The boy with the thorn in his side' og mange andre.

Bandet gik hver til sit i 1987.

Morrissey under en koncert i 2017. Foto: JULIO CESAR AGUILAR Vis mere Morrissey under en koncert i 2017. Foto: JULIO CESAR AGUILAR

Siden har Morrissey haft stor succes som solist.

På det seneste har der dog været storm omkring Morrissey, som efter en række højreorienterede udtalelser er blevet lagt for had af sine egne fans.

Tidligere på året aflyste han sin europæiske turne - herunder en koncert i DRs Koncertsal i København den 17. juli.

Officielt skyldes aflysningen 'logistiske problemer'.