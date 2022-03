»For at slå det fast, han er en talentfuld fyr, det er der ingen tvivl om, men han er vanvittig.«

Fyren, som er talentfuld, er Kanye West, og ham, der siger det er rocklegende og medforsanger i bandet KISS, Gene Simmons.

Grunden til at TMZ, som er mediet, der har spurgt Gene Simmons ind til Kanye West, er, at rapperen i den grad har været ude på noget af et sidespor, siden hans ekskone, Kim Kardashian, blev kærester med komikeren Pete Davidson.

På de sociale medier har Kanye West anklaget Kim Kardashian for stort set alt mellem himmel og jord, blot for at trække i land igen, han har konsekvent fortalt omverdenen, at han vil have hende igen, selv da han var i et forhold med skuespilleren Julia Fox, og senest har han så lavet en musikvideo, hvor han begraver en animeret udgave af Pete Davidson.

»Det er ikke barnligt, der er noget galt med ham, som han også har indrømmet,« siger Gene Simmons.

Her taler han om, at Kanye West offentligt har delt, at han lider af en bipolar lidelse.

»Pete (Davidson, red.) er en cool fyr, som bare lader det passere og ignorerer det.«

Selvom Gene Simmons er blevet 72 år gammel, kan rock-livsstilen dog ikke helt siges at have forladt hans krop, for selvom han ikke mener, at Kim Kardashian og Pete Davidson bør få et tilhold mod Kanye West, har han et bud på, hvad der skal gøres, hvis Kanye West fortsætter med at genere dem.

»På et tidspunkt, hvor man opfører sig slemt nok, er det tid til en lussing.«

»Det er muligt (at det er det, Kanye West har brug for, red.). Han har tag over hovedet, han har en seng. Få en hobby, det er bedre. Lad dem være, kom videre med dit liv.«

Gene Simmons synes, at Kanye West opfører sig barnligt. Også med hans seneste stunt, hvor han er begyndt at date en kvinde, som til forveksling ligner Kim Kardashian.

»Det er heller ikke fair over for hende,« lyder det fra Gene Simmons.«