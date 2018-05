Rocklegenden Steven Tyler blev sat i en noget presset situation, der fik ham til at afsløre, at han har lagt an på skuespilleren Cameron Diaz og at han har sniffet kokain for omkring to millioner dollars gennem sin levetid.

Steve Tyler lagde an på Cameron Diaz, som er nære venner med rockstjernens datter Liv Tyler. AFP PHOTO / BEN STANSALL Foto: BEN STANSALL

Den pressede situation opstod i torsdagens episode af talkshowet ’The Late Late Show with James Corden’, hvor værten og rockstjernen, som er bedst kendt som forsanger i bandet Aerosmith, legede en leg. Steven Tyler skulle spise noget uappetitligt som fuglespyt eller kotunge, hvis han ikke ville være ærligt på spørgsmål fra James Corden.

Under legen spurgte værten, om Steven Tyler nogensinde havde lagt an på en af hans datters, skuespiller Liv Tylers, veninder.

Og det måtte han indrømme, han havde. Nemlig Liv Tylers veninde Cameron Diaz, som i dag er gift med sangeren Benji Madden.

Skuespiller Liv Tyler, som er datter af Steven Tyler. EPA Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Cameron, hvis du nogensinde får brug for en, der kan tage dig i biografen eller, du ved, hvis jeg bad dig om, at, du ved, vise mig rundt i London,« forklarer Steven Tyler, at han har sagt til Diaz.

Men datteren fik hurtigt afbrudt flirten.

»Far, du lægger an på min bedste veninde!,« skulle Liv Tyler have sagt.

Og det fik rockstjernen til at skamme sig – i hvert fald et øjeblik.

I talkshowet med James Corden fortæller Steve Tyler også, at han nok har brugt omkring to millioner amerikanske dollars på kokain – svarende til 12,6 millioner danske kroner.

»Jeg har sniffet halvdelen af Peru,« siger rockstjernen, som generelt har været åben om sine ture ind og ud af afvænningsklinikker.

Steven Tyler afslører, at han gennem tiden formentlig har sniffet kokain for to millioner dollars. REUTERS/Steve Marcus Foto: STEVE MARCUS

Se James Corden og Steve Tyler i 'The Late Late Show' her: