»Stjernerne sætter en dagsorden, der gør det meget besværligt for fotograferne, og det bliver værre og værre for hvert år, der går.«

Sådan siger den danske rock- og popfotograf Henrik Hildebrandt, der igennem 40 år har mødt alle stjernerne og nu fortæller til B.T., hvem af dem der er de største krukker.

I gamle dage - dengang i tresserne og halvfjerdserne - kunne man vade direkte ind til rockstjernerne i omklædningsrummene.

De var venner, man lige tog en bajer med, når spuleren havde udskyllet det værste armsved. Men med popularitet kom penge, og med penge kom deres managements, fortæller han.

»Som udgangspunkt har vi nu tre numre til at fotografere i, hvor man i gamle dage måtte fotografere under hele koncerten,« siger fotografen.

Henrik Hildebrandt er aktuel med den store fotobog ‘The Stars are out Tonight’, udgivet på forlaget Vilhelm.

Her har forfatter Thomas Vilhelm skrevet indførende tekster til Henrik Hildebrandts utallige fotos af rock- og popstjerner gennem en lang karriere som freelancer:

Prince, Toto, David Bowie, Sinead O’Connor, Johnny Cash, Blondie, Michael Jackson, Queen, Johnny Depp, U2, Iggy Pop, you name it.

Michael Jackson troede jo til sidst, at han var større end Gud,« siger Henrik Hildebrandt i bogen, men da han mødte popstjernen, var MJ overraskende nede på jorden Foto: Henrik Hildebrandt Vis mere Michael Jackson troede jo til sidst, at han var større end Gud,« siger Henrik Hildebrandt i bogen, men da han mødte popstjernen, var MJ overraskende nede på jorden Foto: Henrik Hildebrandt

Stjerner som Bruce Springsteen og The Rolling Stones er åbne over for fotografer, mens andre af hans fotos ikke kommet til uden utallige krukkede krav fra stjerner og managements, fortæller Henrik Hildebrandt.

Nogle er krukker i en grad, så han aldrig har været i nærheden af dem. Det gælder blandt andre Bob Dylan, Britney Spears og Beyonce. Prince har også været besværlig.

»Til de helt store koncerter bliver vi ofte placeret bag ved mixerpulten bag publikum, fordi kun fåtallige eller nul fotografer får lov at stå oppe foran under de tre numre,« siger Henrik Hildebrandt.

Orange Scene på Roskilde Festival er et godt eksempel på de øgede restriktioner, hvor kun en håndfuld udvalgte fotografer fra de store dagblade, hvis overhovedet nogen, får lov at komme tæt på.

No Doubt og Gwen Stefani ville bestemme alt tilbage i 90'erne. Men de gav op Foto: Henrik Hildebrandt Vis mere No Doubt og Gwen Stefani ville bestemme alt tilbage i 90'erne. Men de gav op Foto: Henrik Hildebrandt

Til en Red Hot Chili Peppers-koncert på Roskilde Festival måtte der kun være 10 fotografer i pitten.

Det er særligt de amerikanske stjerner, der har nykker. De største krukker er sandsynligvis Bob Dylan og Beyonce, der nedlægger forbud. Andre giver fotografer så dårlige vilkår, at det kan være ligemeget, fortæller han.

»Jeg har oplevet store udfordringer med Britney Spears. Vi måtte fotografere 30 sekunder, og så giver det jo ikke nogen mening. Det var fuldstændig håbløst,« siger Henrik Hildebrandt.

»Hvorfor laver hun ikke bare et forbud som Beyonce,« spørger han med henvisning til, at Beyonce efter sin optræden til en Super Bowl-finale nedlagde forbud, efter at der var floreret knap så flatterende pressefotos.

Beyonce forbød fotos efter sin Super Bowl-optræden. Hun er kendt som en af branchens største krukker og buisness-kvinder, der vil styre hver en detajle. Foto: CHRIS GRAYTHEN Vis mere Beyonce forbød fotos efter sin Super Bowl-optræden. Hun er kendt som en af branchens største krukker og buisness-kvinder, der vil styre hver en detajle. Foto: CHRIS GRAYTHEN

Det er ikke bare Beyonce, som har nykker.

»Bryan Adams ville kun fotograferes fra højre side, fordi han engang har været ude for en trafikulykke,« siger han.

»Og til en No doubt-koncert ville bandet bestemme, hvilke fotos vi skulle bruge. Men der stod vi pressefotografer sammen, og det endte med, at de nedlagde alle krav,« siger han.

Bon Jovi har han haft succesfulde oplevelser med, men også dårlige.

Bon Jovi ville kun fotograferes i modlys Foto: Henrik Hildebrandt Vis mere Bon Jovi ville kun fotograferes i modlys Foto: Henrik Hildebrandt

»Engang vi kom ind i teltet, fik vi at vide, at vi skulle stå nede ved mixerpulten og tage fotos med lange linser,« siger fotografen.

»Der stod vi så otte fotografer, og når man er så langt væk, er musikerne små, og det hjalp ikke, at der var modlys på scenen,« siger han.

De måtte selvfølgelig kun fotografere i tre numre.

»Ingen fik gode billeder. Og efter de tre numre forsvandt modlyset selvfølgelig,« siger han.

Henrik Hildebrandt har aldrig fotograferet Bob Dylan. Helt generelt er der forbud. Foto: FRED TANNEAU Vis mere Henrik Hildebrandt har aldrig fotograferet Bob Dylan. Helt generelt er der forbud. Foto: FRED TANNEAU

»Man tror, det er løgn. Jeg kan ikke vide, om modlyset er et tilfælde, men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke vil have det bedste ud af det.«

At det bliver værre og værre er et kæmpe paradoks i en tid, hvor alle har smartphones, mener fotografen.

»Alle kan tage billeder klods op af stjernerne med deres telefoner. Det giver ingen mening, at vi ikke har bedre forhold,« siger Henrik Hildebrandt og tilføjer:

»Og jeg ved, at flere magasiner er begyndt at tage billeder med mobilerne blandt publikum, fordi de ikke får tilladelse til at have kamera med.«

Han understreger, at koncertarrangører som LiveNation og Roskilde Festival gør alt for at sikre fotografernes de bedste forhold.

3 kontroversielle krukker Krukke #1 Bob Dylan Bob Dylan, også kaldet His Bobness, lever i høj grad op til sit ry som kunstner i elfensbenstårnet. Under årets koncert på Roskilde sagde han ikke et ord til publikum. I årevis har han haft en “Ingen fotos-politik,” og det gjaldt også årets festival. Og til en koncert i Wien i år blev han så træt af publikums klikkeri, at han truede publikum med at forlade scenen. »Vi kan enten spille eller posere,« sagde han under koncerten, ifølge www.rollingstone.com. Krukke #2 Beyonce Den numserystende popdiva lever af sit image, og derfor ønsker hun helst ikke, at pressen trykker fotos, hun ikke selv står indenfor. I hvert fald var der fotoforbud efter Super Bowl 2013, hvor pressen bragte fotos, der retfærdigvis ikke var kønne, men dog viste den ægte vare. Det betød altså et forbud, for det der med autencitet er jo forfærdeligt for en karrierekvinde. Ens kommercielle image skal jo helst ikke krakelere, vel? Krukker #3 Volbeat Hverken Ekstra Bladet eller heavy metal-mediet Devilution bliver inviteret til Volbeats koncerter. Officielt er der ingen forklaring, men det kræver ikke meget graveri at konstatere, at medierne ikke har sparet på kritikken. Volbeats forsøg på at styre kritikken har fået en lang række medier, herunder B.T., til at boykotte dækning af deres livekoncerter.