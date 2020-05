Brian May, den berømte guitarist fra rockbandet Queen, har afsløret, at han har været ramt af et hjerteanfald.

Det skete, mens han på flere andre områder havde problemer med helbredet.

For omkring en måned siden kom han nemlig til skade, da han var ude og ordne have. Her viste det sig, at han havde sprunget fibre i den store ballemuskel, siger han i en video på Instagram.

Hvad man dog ikke fangede på det tidspunkt var, at han også havde nogle problemer med iskiasnerven. Hans hvirvler i rygsøjlen var helt 'mast sammen', så derfor var hans iskiasnerve 'alvorligt sammenpresset', som han beskriver det. En uge senere havde han lige så ondt, og han måtte en tur ind på sygehuset og blive behandlet.

Her ses Brian May (til venstre) ved Oscar-uddelingen. Han står sammen med Rami Malek (i midten), der vandt for bedste mandlige hovedrolle i filmen 'Bohemian Rhapsody' og det andet Queen-bandmedlem Roger Taylor (til højre). Foto: MARK RALSTON Vis mere Her ses Brian May (til venstre) ved Oscar-uddelingen. Han står sammen med Rami Malek (i midten), der vandt for bedste mandlige hovedrolle i filmen 'Bohemian Rhapsody' og det andet Queen-bandmedlem Roger Taylor (til højre). Foto: MARK RALSTON

Smerterne, som han havde grundet sit uheld med både de iturevne muskelfibre og den sammenpressede iskiasnerve, var uudholdelige, og han var stærkt medicineret for bare at kunne sove.

Han kunne hverken gå eller sidde, fortæller han i sin video.

Det viste sig dog, at det ikke blev de eneste alvorlige smerter, den 72-årige rockmusiker skulle kæmpe med. Endnu en ubehagelig tur til hospitalet ventede.

»Jeg var i chok. Jeg troede, jeg var en sund fyr. Midt i alt det andet med min smertefulde bagside, fik jeg også et mindre hjerteanfald.«

Vis dette opslag på Instagram Hmm ... Sheer Heart Attack eh ? Well, I think I always worried a little bit about that album title. I wondered if it might upset some people who had actually had heart attacks. I’m actually quite relieved now that I’m in that club - and I don’t find it upsetting at all ! Take. care folks. And ... why did those discs in my spine get so squished? Well I think 50 years of running around with a guitar strap over my left shoulder holding a heavy guitar might have something to do with it ! But it probably WAS all worth it ! Bri Et opslag delt af Brian Harold May (@brianmayforreal) den 24. Maj, 2020 kl. 7.42 PDT

»Det var 40 minutters smerter i brystet, i armene, svedeture. Min vidunderlige læge kørte mig personligt på hospitalet,« fortæller May.

Han er hjemme igen og skal komme sig efter sin operation, hvor han fik lagt tre små proteser ind i hjertet, som skal hjælpe med blodcirkulationen.

Nu har han lagt en mere end syv minutter lang video på sociale medier, hvor han giver sin version af, hvad der faktisk skete.

Både med hans uheld med bagdelen, som kostede ham to ture til hospitalet, og så hans efterfølgende hjerteanfald, der ramte ham midt i de andre kriser.